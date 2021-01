Ein Barrierebrecher

imago images/KHARBINE-TAPABOR Eine Klasse für sich? Arbeiterinnen einer schottischen Fischfabrik posieren 1931 für die Zeitung

Der Begriff »Klassismus«, zuerst in den 70er Jahren von der US-amerikanischen Lesbengruppe The Furies benutzt, erfreut sich in den letzten Jahren zunehmender Bekanntheit. Seit kurzem wird von Suchmaschinen bei der Eingabe des Begriffes nicht mehr »Meinen Sie Klassizismus?« gefragt. Mit der Verbreitung kam aber auch die Kritik: Der Begriff würde die Frage des Klassenkampfes individualisieren, und antiklassistische Aktivistinnen und Aktivisten seien nur daran interessiert, netter zu den Armen zu sein, anstatt die Systemfrage zu stellen. So auch David Pape Anfang des Monats in junge Welt (2.1.2021).

Sicherlich haben in jüngster Zeit vermehrt Autorinnen und Autoren medial ihre Biographien als Arbeiterkinder geteilt und dabei das Augenmerk auf individuelle Erfahrungen gerichtet. Einen Blick auf das Strukturelle warfen aber Andreas Kemper und Heike Weinbach schon 2009 in ihrem Band »Klassismus. Eine Einführung«. Ihr Klassenbegriff bezieht sich auf die Position im kapitalistischen Produktionsprozess und geht gleichzeitig auf individuelle und strukturelle Diskriminierungserfahrungen ein. Francis Seeck und Brigitte Theißl schreiben in dem von ihnen im vorigen Jahr herausgegebenen Sammelband »Solidarisch gegen Klassismus«, Klassismus ausschließlich als Diskriminierungskategorie zu begreifen, würde bedeuten, die strukturellen Fragen aus dem Blick zu verlieren – und daher zu kurz greifen.

Eine Lücke schließen

Antiklassistische Aktivistinnen und Aktivisten setzen bei der eigenen Klassenposition in der hierarchisch strukturierten Arbeiterklasse an, bei konkreten Lebensrealitäten. Ihr Ziel ist, aus intersektionaler Perspektive die zugrundeliegende Struktur und die eigene Position in dieser kenntlich zu machen. Damit nutzen sie strategisch identitätspolitische Konzepte, um Klassenbewusstsein zu schaffen. So schließen sie die Lücke, welche Linke oft offenlassen, während sie sich in ihren theoretisierenden Diskussionen um sich selbst drehen. Der Begriff der Klasse wird auch im Klassismuskonzept analytisch gefasst – zur Sichtbarmachung von Ausbeutung in der kapitalistischen Gesellschaft. Die marxistische Klassenanalyse ist der Ausgangspunkt, wobei zeitgemäß innerhalb dieser Klassen weiter differenziert wird, wie etwa bei Maurianne Adams (1997).

Zudem verweist der Klassismusbegriff auf die Dimension der intendierten und sozial internalisierten Ausbeutung von Menschen in der nicht besitzenden Klasse mittels Lohnarbeit mit dem Ziel der Aufrechterhaltung des hegemonialen Machtgefüges – denn die herrschende politische Klasse führt einen Klassenkampf von oben, wie auch Pape betont.

Ein Gesetz, das Klassismus als Diskriminierungsmerkmal ausweist, würde Individuen nun ein Werkzeug an die Hand geben, die strukturellen Barrieren zu überwinden. Solche Einzelkämpfe lösen keine Systemänderung aus. Sie arbeiten gewissermaßen »mit dem System«. Dennoch sind sie anzuerkennen, da sie konkrete Handlungsmöglichkeiten schaffen, sich gegen strukturelle Diskriminierung im Alltag zu ermächtigen und sich zu organisieren. Im linken Diskurs steht außer Frage, dass etwa die Anerkennung der Homoehe, der diverse Geschlechtseintrag im Pass und die Möglichkeit, einen Arbeitsplatz einzuklagen, der aus rassistischen Gründen verwehrt wurde, eine Angleichung der Lebensbedingungen für alle fördern – und dass dies zunächst einmal unterstützenswert ist. Auch die Kämpfe im Bildungssystem, die von den immer zahlreicher auf den Plan tretenden antiklassistischen Unireferaten geführt werden, gehen darüber hinaus, nur mehr Arbeiterkinder in die Masterstudiengänge zu verfrachten.

Wir wollen den Kuchen

Richtigerweise sieht Pape die Funktion der Diskriminierungsform Klassismus in der bürgerlichen Gesellschaft darin, das »Scheitern« der Armen als deren kulturelle Eigenheit darzustellen, um die Systematik dahinter zu verschleiern. Die meritokratische Erzählung, nach der alle durch eigene Leistung alles erreichen können – am anschaulichsten im »American Dream« –, ist weitverbreitet und erzeugt die Illusion, die Klassengesellschaft wäre überwunden.

Antiklassistische Aktivistinnen und Aktivisten decken diese Illusion auf. Die Materialität der Klassengesellschaft weist den Menschen ihren festen Platz je nach Position im Produktionsprozess zu. Dieser Platz im gesellschaftlichen Gefüge wird durch einen klassenspezifischen Habitus manifestiert. Die Habitus- und Kapitaltheorie des französischen Soziologen Pierre Bourdieu hat das Potential, Mechanismen aufzudecken, die dazu beitragen, das »Scheitern der Armen« als im System angelegt zu entlarven.

Wer anzweifelt, dass diejenigen, die wohlhabend und in machtvollen Positionen sind, hart dafür gearbeitet hätten, sieht sich im Handumdrehen mit einer neoliberalen Neiddebatte konfrontiert, in der ihm vorgeworfen wird, er würde seiner Nachbarin oder dem Nachbarn den Reichtum nicht gönnen und mit seinem Aufschrei nur bewirken wollen, dass er einen Teil davon abkriegt. Letztlich springen die Kritikerinnen und Kritiker des Klassismusbegriffs auf diesen Zug auf. Sie werfen antiklassistischen Aktivistinnen und Aktivisten vor, diese wollten nur Mitleid für ihre Situation erzeugen, um sich mittels Moralisierungen auch mal ein Stück vom Kuchen zu erschleichen. In diesem Sinne wirft Pape ihnen verkürzt vor, mittels moralischer Vorwürfe und Drucks auf die Tränendrüse an ihren »Fair share« kommen zu wollen.

Ebensowenig wie Moralisierungen etwas an der materiellen Grundlage der Klassengesellschaft ändern, hilft der sich wiederholende müde Hinweis hierauf in aktuellen Diskursen. Antiklassismus kann Menschen der nicht besitzenden Klasse befähigen, die Strukturen zu erkennen, die zu ihrer eigenen Ausbeutung führen, und ihnen so ermöglichen, zu einer Klasse für sich zu werden. Das Ziel der Erschaffung von Klassenbewusstsein ist eine kollektive Organisierung, die die kapitalistische Klassengesellschaft abschafft. Die Scheidelinie ist klar: Seite an Seite, Arbeit gegen Kapital!