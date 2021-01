L‘Équipe im Streik

imago/ULMER Pressebildagentur L’Équipe hat einige der legendärsten Titelseiten der französischen Sportpresse produziert: Hier die Ausgabe vom 13. Juli 1998 nach dem Fußball-WM-Sieg von »Les Bleus«

Eine Institution in der französischen Zeitungslandschaft wankt. Die Beschäftigten der Sportzeitung L’Équipe befinden sich seit knapp zwei Wochen im Streik, um gegen die Kürzungspläne des Inhabers, die Amaury Sport Organisation, zu protestieren. Dessen Chefin, Marie-Odile Amaury, hatte Anfang November vergangenen Jahres einen sogenannten Sozialplan angekündigt, der rund 60 Entlassungen (davon 48 Journalisten) vorsieht. Nach zwei Monaten ergebnisloser Verhandlungen mit den Unternehmenschefs hat ein Gewerkschaftsbündnis am 8. Januar zur Arbeitsniederlegung aufgerufen; seitdem stehen die Druckwalzen still. Laut Gewerkschaften geht es bei dem Konflikt um 110 Arbeitsplätze, wenn die freien Journalisten mitgezählt werden. Die Konzernführung will wegen der Folgen der Coronapandemie 5,5 Millionen Euro »sparen«; genau die Hälfte der elf Millionen Euro also, die Anfang 2020 an Aktionäre verteilt wurden.

In einem offenen Brief vom 8. Januar an die Chefetage, den 115 Redakteure der Zeitung unterzeichneten, hatten die Beschäftigten ihren Unmut geäußert. Es könne nicht sein, »dass die Amaury-Gruppe in der Pandemie Geld macht (…), dieses aber lieber als Dividenden an Aktionäre ausschüttet, anstatt Journalisten einzustellen«. Kurz vor den Olympischen Spielen von 2021 und 2024 sei die Personalsituation schon so angespannt, »dass die regelmäßige Berichterstattung über ›kleinere Sportarten‹, die die Geschichte und Stärke unserer Zeitung ausmacht, kaum zu leisten ist«. Die Redaktion kämpft also nicht nur gegen die Entlassungen, sondern auch für bessere Arbeitsbedingungen und journalistische Qualität.

Mit einer Auflage von rund 240.000 ist L’Équipe die drittgrößte französische Tageszeitung. Sie wurde 1946 als Nachfolgetitel der Sportzeitung L’Auto gegründet, die 1944 aufgrund ihrer Kollaboration mit den deutschen Besatzern verboten wurde. Einige der größten Sportereignisse sind auf das Blatt zurückzuführen. So wurde das berühmteste Radrennen der Welt, die Tour de France, 1903 von Henri Desgrange, dem damaligen Chefredakteur von L’Auto, und dem Sportjournalisten Géo Lefèvre ins Leben gerufen. Auch der Europapokal der Landesmeister (heute die UEFA Champions League) ist auf einen Ehemaligen von L’Équipe zurückzuführen: Gabriel Hanot. Dieser gilt außerdem als Erfinder des »Ballon d’Or« (Goldener Ball), den Preis für den besten Fußballer des Jahres.

L’Équipe ist damit nicht nur in Frankreich ein Referenzblatt für Sportbegeisterte. Da wundert es nicht, dass seit einer Woche Hunderte Solidaritätsbekundungen von Athleten und Journalisten aus aller Welt die Redaktion in Paris erreichen. Die Konzernbosse scheinen davon allerdings wenig beeindruckt zu sein: Vergangene Woche bestätigten sie in einem Verhandlungsgespräch mit der Belegschaft, dass sie ihre angestrebte Neuausrichtung durchboxen werden. Diese sieht vor, verstärkt auf digitale Formate zu setzen. Ein Schritt gegen die Redaktion, den viele Leser nicht begrüßen dürften.