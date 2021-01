Wirtschaftsbürger machen Schule

Markus Endberg/imago images Plakativ: Das Unterrichtswesen in NRW wird weiter durchökonomisiert (Essen, 4.8.2020)

Wer Menschen zu folgsamen Konsumäffchen und Gläubigen der kapitalistischen Ordnung erziehen will, legt damit am besten im Kindesalter los. Anschauungsunterricht liefert dahingehend Nordrhein-Westfalen (NRW): An den weiterführenden Schulen des Bundeslandes ist »Wirtschaft« seit einem halben Jahr flächendeckend Pflichtfach. Bis zur Landtagswahl 2017 war davon keine Rede gewesen, danach wurde das Thema flugs zum »Prestigeprojekt« der frisch gekürten Landesregierung aus CDU und FDP, maßgeblich forciert durch die Freidemokraten. Für Reinhold Hedtke von der Universität Bielefeld war das ein »Fall von Wählertäuschung«, wie er am Mittwoch gegenüber junge Welt bemerkte. Es sei dabei nie um bessere Bildung gegangen, »sondern um die Interessen von Unternehmen und Industrieverbänden, die ihr Bild von Wirtschaft in der Schule verankern wollen«.

Nun treibt die »schwarz-gelbe« Koalition den nächsten Schritt ihrer Mission voran: die Abschaffung des Fachs Sozialwissenschaften im Lehramtsstudium. Dieses vereint bisher die Disziplinen Politik, Ökonomie und Soziologie und steht damit für ein umfassenderes Konzept von Gesellschaftslehre. Ersetzt werden soll dieses nach dem Entwurf zur Änderung der Lehramtszugangsverordnung (LZV) durch das Fach »Wirtschaft–Politik«. Mit ihren Plänen will die Regierung von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die Studieninhalte und die des neuen Schulfachs aufeinander abstimmen. Anders ausgedrückt: Damit die Schüler künftig nach Plan denken, müssen zuerst die Nachwuchspädagogen auf Linie gebracht werden. Das Vorhaben sei »ideologisch motiviert«, monierte denn auch Didaktikprofessor Hedtke. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) greife ohne sachlichen Grund in die Studiengänge ein, »nur um die Dominanz von Wirtschaft und Markt gegenüber Gesellschaft und Demokratie zu demonstrieren«.

Mit seiner Kritik steht er nicht allein. In der Vorwoche sprachen sich die Landesverbände der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und der Deutschen Vereinigung für Politische Bildung (DVPB) in einer gemeinsamen Stellungnahme für eine Beibehaltung und Stärkung der Sozialwissenschaften als Studien- und Unterrichtsfach aus. »Kinder müssen lernen, sich in komplexen gesellschaftlichen Situationen zu orientieren und entsprechend handeln zu können«, erklärte DVPB-Vertreter Rainer Schiffers. Nach seiner Darstellung sei im Bereich der politischen Bildung »seit Jahren der höchste Unterrichtsausfall und die höchste fachfremde Unterrichtsversorgung« zu beklagen. Anstatt dem zu begegnen, setze das Schulministerium auf die weitere Schwächung der in der Verfassung verankerten Verpflichtung, Kinder politisch zu schulen.

Noch vor NRW hat Baden-Württemberg 2017 an den Schulen das Fach WBS (Wirtschaft/Berufs- und Studienorientierung) eingeführt. Laut zugehörigem Bildungsplan dreht sich dieses um die Rolle der Bürger als Konsumenten, Geldanleger oder Kredit- und Versicherungsnehmer. Weiter heißt es, »Ungleichheit induziert Leistungsstreben, Fortschritt und Wohlstand«, und »jeder ist sein eigener Unternehmer«. Daran knüpfen die neuen Kernlernpläne in NRW an: »Auf der Basis unserer Wirtschaftsordnung« entwickelten die Schüler »ökonomisches Orientierungs- und Handlungswissen, das grundlegende wirtschaftliche Strukturen und Prozesse verstehbar und mitgestaltbar macht«. Sogar eine neue Gattung Mensch taucht in dem Leitfaden auf: »Wirtschaftsbürgerinnen und -bürger«.

Hedtke hat in diversen Studien aufgezeigt, wie die forcierte Lobbyarbeit zur Etablierung eines separaten Schulfachs Wirtschaft mit einer schleichenden Entwertung der gesellschafts- und sozialwissenschaftlichen Lernbereiche einhergeht. Eine Untersuchung zur Situation in NRW von 2017 ergab, dass wirtschaftliche Themen über alle Schulformen hinweg damals schon doppelt soviel Raum einnahmen wie politische. In der Sekundarstufe I entfielen demnach »bestenfalls 17 bis 20 Minuten auf politisches Lernen«. Jeder Jugendliche habe wöchentlich »etwa 20 Sekunden Zeit, um seine politische Position vorzutragen und mit anderen darüber zu sprechen«.