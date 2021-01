Bedrohte Medienlandschaft

imago/VIADATA Bei einer Schließung des Erfurter Standorts wäre Thüringen das erste Bundesland ohne eigene Zeitungsdruckerei

Die Chancen auf den Erhalt des Erfurter Druckzentrums schwinden: Die Funke-Mediengruppe bleibt dabei, ihren Thüringer Standort Ende 2021 dichtmachen zu wollen – koste es, was es wolle. Belegschaft und Gewerkschafter kamen deshalb am Mittwoch zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Zum Redaktionsschluss dieser Zeitung liefen die Diskussionen noch, doch »betriebliche Aktionen sind nicht auszuschließen«, ließ ein Beteiligter jW am Mittwoch wissen. Rund 270 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel.

Dem vorausgegangen war am vergangenen Freitag ein Treffen zwischen Konzern-Geschäftsführer Christoph Rüth und Beschäftigtenvertretern, das ergebnislos blieb. »Nach den Gesprächen ist weiterhin nicht schlüssig, warum die Funke-Mediengruppe das Druckzentrum schließen will«, sagte Lena Saniye Güngör, Sprecherin für Arbeits- und Gewerkschaftspolitik der Fraktion Die Linke im Thüringer Landtag, am Mittwoch im jW-Gespräch. Jan Schulze-Husmann, zuständiger Tarifsekretär von Verdi, hatte schon am Dienstag gegenüber jW erklärt, er sei vom Austausch mit Rüth enttäuscht gewesen: »Er hat im Prinzip mit anderen Worten das wiederholt, was uns schon vorher vor Ort gesagt wurde«. Sprich: »Die Schließung wurde mit der sinkenden Auflage sowie dem Wunsch des Konzerns begründet, auf eine sogenannte digitale Strategie zu setzen«, so Schulze-Husmann weiter. Was das genau bedeute, sei aber immer noch völlig unklar. »Herr Rüth hat mit Schlagworten um sich geworfen, ein ernsthafter Plan war nicht zu erkennen«, resümierte der Gewerkschafter.

Die Funke-Gruppe will ihre drei Thüringer Regionalzeitungen in Zukunft in Braunschweig drucken lassen. Neben den bereits erwähnten »Argumenten« wird dieser Schritt mit zu hohen Kosten für die nötige Modernisierung des Standorts gerechtfertigt. Doch laut Verdi würde die Komplettschließung teurer sein als eine Investition in das Erfurter Zentrum. Denn hohe Transportkosten sowie die Aufrüstung einer Druckerei in Niedersachsen würden die Auslagerung unrentabel machen. »Auch auf diese einfache betriebswirtschaftliche Rechnung wurde nicht eingegangen«, beklagte Schulze-Husmann.

Darüber hinaus gehe es auch um die medienpolitische Bedeutung des Druckstopps, meinte Güngör. »Die Schließung wäre ein trauriges Signal, denn Thüringen würde damit das erste Bundesland ohne eigene Zeitungsdruckerei.« Die Folge könnte sein, dass eine ganze Zeitungslandschaft zu verschwinden drohe und das Land auch das erste ohne Tageszeitung wäre, sagte sie weiter. »Denn bei einer Auslagerung der Produktion würden sich die Andruckzeiten um drei Stunden verschieben. Das würde bedeuten, dass man an Aktualität einbüßt – das wäre fatal«. Gewerkschafter Schulze-Husmann begrüßt das Engagement der Linken-Abgeordneten. Doch er fordert, dass auch die Landesregierung und Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) aktiv werden.

Von Ramelow ist bis dato in der Tat – bis auf einen Tweet vom 17. Januar – wenig gekommen. Auch Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) gab sich nach dem Treffen mit Funke-Chef Rüth wenig kämpferisch. Er habe aber Unterstützung zugesichert, um innovative Dienstleistungen und neue Medienangebote in Thüringen anzusiedeln, so ein MDR-Bericht vom 16. Januar. Was damit gemeint ist, und was das für die 270 Beschäftigten der Druckerei bedeutet, ist unklar.

Trotz der aktuellen Vorzeichen erklärte Schulze-Husmann: »Wir sind nicht gewillt, den Kampf aufzugeben.« Und auch Güngör ist entschlossen: »Es geht darum, die Schließung öffentlich zu machen, um gesellschaftlichen Widerstand gegen solche Vorhaben voranzutreiben.«