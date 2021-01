Abschottung um jeden Preis

AP Photo/Kemal Softic/dpa Ob Lesbos oder Lipa: Geflüchtete leben unter menschenunwürdigen Bedingungen an den EU-Außengrenzen (8.1.2021)

Durchnässte Sommerzelte, keine Generatoren für den Betrieb der rund 800 Heizungen, 50 Duschen für mehr als 7.000 Menschen im Geflüchtetenlager Kara Tepe 2 auf der griechischen Insel Lesbos und seit Tagen Temperaturen um Null und Schneefall. Das Provisorium wurde im vergangenen Jahr auf einem früheren Truppenübungsplatz errichtet, nachdem das Lager Moria durch einen Brand zerstört worden war. War die Situation der Flüchtlinge aus Kriegs- und Krisenländern schon vorher unerträglich, ist sie durch die derzeitigen Wetterverhältnisse akut lebensbedrohlich geworden, zumal für die rund 30 Prozent Kinder unter den Schutzsuchenden.

Erfahren soll man aus Sicht der die Situation verantwortenden EU und der als ihr durchaus freiwilliger Handlanger agierenden rechten Regierung in Athen unter Kyriakos Mitsotakis nichts. Bildmaterial muss von den Bewohnern rausgeschmuggelt werden, da es die griechischen Behörden unter Strafandrohung verboten haben, über die Zustände im Lager zu berichten. Zudem stehen die Menschen seit Wochen unter Lockdown.

Ramona Lenz, Referentin für Flucht und Migration bei der Organisation Medico International kritisierte am Mittwoch gegenüber jW, die Menschen seien »bewusst schutzlos lebensbedrohlichen Witterungsverhältnissen ausgeliefert« worden, das Lager sei nicht auf die vorhersehbaren Wetterbedingungen vorbereitet worden. Ein deutlich anderes Bild zeichnet indes die im Rahmen des von der EU beschlossenen Migrationspaktes installierte »Taskforce für Lesbos«. Wie die Welt am Mittwoch aus einem der Zeitung vorliegenden Bericht der Taskforce an die Bundesregierung zitiert, sei Kara Tepe »in keiner Hinsicht« mit Moria vergleichbar: »Die Bedingungen sind ungleich besser.«

Lenz dazu: »Wenn diese Taskforce nun behauptet, es gebe keine Rattenbisse in den griechischen Hotspots, die Zelte seien winterfest und mit festem Boden versehen worden, der gegen Wasser schützt, und die Menschen könnten heizen, ist das eine bewusst falsche Darstellung. Das bestätigen unsere Partner auf Lesbos.« Die Geflüchteten sorgten selbst im Rahmen ihrer Möglichkeiten für Verbesserungen der Lebensbedingungen im Lager. »Die angeblich zur Verfügung stehenden Heizungen können nicht betrieben werden oder stehen in irgendwelchen Lagerräumen.« Der Bürgermeister der Inselhauptstadt Mytilini habe am Wochenende Hallen am Hafen beheizt und für obdachlose Inselbewohner geöffnet, das Lager stehe jedoch weiterhin unter Lockdown, so Lenz.

Bedroht sind vor allem die Kinder. Die Kinderpsychologin und Leiterin des psychologischen Programms von Ärzte ohne Grenzen auf Lesbos, Katrin Glatz-Brubakk, erklärte vergangenen Mittwoch gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA, Achtjährige versuchten sich umzubringen, »weil sie es einfach unter diesen Bedingungen nicht mehr aushalten«. Diese Kinder hätten trotz ihrer Fluchterfahrungen zuvor keine psychischen Probleme gehabt, 90 Prozent von ihnen hätten diese erst entwickelt, seit sie auf Lesbos seien. Für die Kinder gebe es, so die Psychologin, keine Möglichkeiten, sich zu beschäftigen – eingesperrt in überfluteten und unterkühlten Zelten. Das Lager verlassen dürften nur jene, die belegen könnten, einen Arzt-, Anwalts-, oder Behördentermin zu haben. Kurze Einkaufsgänge seien erlaubt, allerdings nicht jeden Tag und jeweils nur für ein Familienmitglied

Weiter nördlich harren unterdessen rund 1.000 Geflüchtete im bosnischen Lipa bei Minusgraden in einem Provisorium ohne Strom und fließend Wasser aus, während Tausende weitere ganz ohne Schutz außerhalb von Lagern in dem EU-Grenzvorposten leben müssen. Am 23. Dezember war das Lager Lipa im Nordwesten Bosnien-Herzegowinas nahe der kroatischen Grenze vollständig abgebrannt. Auch dort sollen Journalisten an der Berichterstattung gehindert werden. Am Mittwoch kündigte nun EU-Innenkommissarin Ylva Johansson an, im Februar (!) nach Lipa reisen zu wollen.

So lange wollen die Gegner des EU-Grenzregimes nicht warten. Am Mittwoch forderte ein Bündnis aus rund 140 Hilfsorganisationen die sofortige Einleitung »unbürokratischer Evakuierungs- und Rettungsmaßnahmen«. Insgesamt seien rund 3.000 Menschen weiterhin gezwungen, »ohne winterfeste Unterbringung« auszuharren. Zudem verlangen sie ein Ende gewaltsamer illegaler »Pushbacks« an den EU-Außengrenzen sowie die Einstellung der bundesdeutschen Unterstützung für die kroatische Grenzpolizei. Für den 30. Januar wird zu einem europaweiten Aktionstag aufgerufen.

Die Bundesregierung zeigt sich indes weiter unbeeindruckt. Von der Einhaltung der am 11. September 2020 von Berlin gemachten Zusage, 1.553 Menschen im Familienverbund, die in Griechenland bereits als Flüchtlinge oder subsidiär Schutzberechtigte anerkannt wurden, aus Kara Tepe 2 aufzunehmen, ist man noch weit entfernt. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums gegenüber jW konnten bis Mittwoch erst 291 Menschen das Lager in Richtung Deutschland verlassen. So viele waren es laut einer damaligen Anfrage bereits am 10. Dezember. Man arbeite »mit Hochdruck und Umsicht« daran, »zeitnah eine Einreise« zu ermöglichen.