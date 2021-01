Ab in die Quarantäne

Melbourne. Australian-Open-Turnierdirektor Craig Tiley hat die Kritik an den Quarantänebedingungen nach mehreren positiven Coronatests abgewiegelt. Die meisten Spieler hätten kein Problem mit der derzeitigen Situation, zitierten australische Medien Tiley. Die Australian Open sollen am 8. Februar starten. Bei den Charterflügen nach Melbourne ist die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen inzwischen auf neun gestiegen. Alle Mitreisenden müssen als Erstkontakt in ihren Hotels in eine strikte 14tägige Quarantäne, darunter 72 Profis. (dpa/jW)