Rücktritt vom Rücktritt

Morgan Lieberman/imago images/ZUMA Press Besiegt, aber um einen dreistelligen Millionenbetrag reicher: Conor McGregor nach dem Showkampf gegen Boxer Floyd Mayweather

Genau ein Jahr ist es nun her, dass Conor McGregor, der größte Star im Mixed Martial Arts (MMA), das letzte Mal im sogenannten Oktagon stand. Der Gegner des Iren am 18. Januar des vorigen Jahres hieß Donald Cerrone. McGregor (Bilanz: 22 Siege, vier Niederlagen) hatte bereits vor diesem Kampf eine über einjährige Pause hinter sich. Dennoch machte er kurzen Prozess mit Cerrone: Nach noch nicht einmal einer Minute war das Schauspiel vorbei.

Im Vorfeld des Kampfes hatte McGregor angekündigt, 2020 sehr aktiv sein zu wollen. Daraus wurde letztlich nichts, das Duell mit Cerrone blieb sein einziges. Im neuen Jahr soll nun alles anders werden. Am Wochenende wartet Dustin Poirier (26 Siege, sechs Niederlagen) auf den 32jährigen.

Der Kampf im Leichtgewicht wird am Sonnabend (Ortszeit) in Abu Dhabi stattfinden. Poirier und McGregor standen sich in der UFC, der bekanntesten und größten Organisation im MMA, bereits einmal gegenüber. McGregor schlug den US-Amerikaner 2014 mit seiner berühmten Linken noch in der ersten Runde K. o. Mittlerweile gehört der 31jährige Poirier jedoch zu den besten seines Faches.

War das Vorabgeplänkel vor sieben Jahren noch von den großmäuligen Provokationen McGregors geprägt, herrscht mittlerweile gegenseitiger Respekt. Beide bezeichnen sich in Interviews als gereifte Athleten und Persönlichkeiten. McGregor hat zudem angekündigt, 500.000 Dollar an eine von Poirier gegründete Wohltätigkeitsorganisation zu spenden.

Kurioserweise war der Kampf zunächst als reine Charity-Veranstaltung unabhängig von der UFC geplant. Beide Kontrahenten hatten dies so über soziale Netzwerke vereinbart. Damit wollte wohl vor allem McGregor auf die UFC und deren Präsidenten Dana White Druck ausüben. Denn dass er 2020 nur einen Kampf bestritt, soll nicht an mangelnder Motivation gelegen haben.

Aus Frust darüber, dass die UFC keinen passenden Gegner für ihn parat hatte, trat McGregor im Juni zurück. Ernstgenommen hat das aus der Fachwelt aber eigentlich niemand, war es doch nicht die erste Rücktrittsankündigung McGregors, die er später wieder zurücknahm.

So also auch dieses Mal. Einige Monate, bevor der Kampf gegen Poirier von der UFC offiziell gemacht wurde, hatte sich McGregor noch ein paar mediale Scharmützel mit Präsident White geliefert. Zudem hatte es im September erneut Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe gegen ihn gegeben. McGregor bestritt sie vehement.

Die Meinungsverschiedenheiten mit White sind inzwischen ausgeräumt. Schließlich ist der Mann aus Dublin der Superstar der UFC. Ein Superstar, der sich trotz aller angehäuften Reichtümer – McGregor besitzt u. a. eine gutgehende Whiskey-Marke – immer noch als »Wettkämpfer« bezeichnet. Aus finanziellen Gründen müsste sich McGregor das alles nicht mehr antun. Doch die sportlichen Herausforderungen in der stark besetzten Leichtgewichtsklasse der UFC reizen ihn offensichtlich.

Ein Sieg gegen einen starken Opponenten wie Poirier würde McGregor wohl einen Titelkampf einbringen. Nicht wenige Experten sind der Meinung, dass der Gewinner des anstehenden Duells mit dem Gürtel ausgestattet werden sollte. White schloss dies zuletzt aber aus – in der Hoffnung, dass Chabib Nurmagomedow, der im Oktober als ungeschlagener Champion im Leichtgewicht seine Karriere beendete, doch noch den Rücktritt vom Rücktritt erwägt.

Ein zweiter Kampf zwischen den Erzfeinden Nurmagomedow und McGregor würde die Kassen der UFC rekordverdächtig klingeln lassen. Doch all das ist Zukunftsmusik. Die Gegenwart heißt Poirier. Eine schwere Aufgabe, auch wenn McGregor zuletzt in seiner typischen Manier die selbstbewusste Prognose abgab, seinen Gegner innerhalb von 60 Sekunden auf die Bretter zu schicken. Ganz aus seiner Haut kann er wohl nicht.