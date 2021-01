Brennende Schulen

Stringer/REUTERS

In Flüchtlingslagern in Bangladesch sind vier von UNICEF betriebene Schulen für Rohingya-Kinder nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks durch Brandstiftung zerstört worden. Bangladeschs Flüchtlingsbeauftragter Rezwan Hayat sprach am Dienstag hingegen von einem »Unfall«. Verletzte gab es keine, da die Schulen zum Zeitpunkt der Brände (siehe Bild) leer waren. Vergangene Woche waren mehr als 2.000 Rohingya obdachlos geworden, nachdem ihre Hütten in einem Camp nahe der Grenze zu Myanmar wohl durch eine Gaskartusche in Brand geraten waren. (AFP/jW)