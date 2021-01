Worte und Taten

Heerenveen. Sprinter Joel Dufter hat nach der öffentlichen Auseinandersetzung mit dem Präsidium der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) bei der EM in Heerenveen die Bronzemedaille geholt. Er überzeugte am Wochenende mit konstant guten Leistungen und kam nach je zwei Läufen über 500 Meter und 1.000 Meter auf 138,770 Punkte. Der Titel ging an den Niederländer Thomas Krol vor dessen Landsmann Hein Otterspeer. Dufter und drei andere Läufer aus der Kernmannschaft der Sprinter hatten am vergangenen Montag Missstände in der DESG unter der neuen Führung um Präsident Matthias Große angeprangert. Es werde nicht im Sinne der Sportler entschieden, sondern nach Eigeninteressen. (sid/jW)