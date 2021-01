Einmal im Fener-Trikot

Istanbul. Mesut Özil bricht seine Zelte beim FC Arsenal ab und wechselt in die Türkei zu Fenerbahce Istanbul. Das bestätigte der 32jährige Fußballprofi mit dem Zauberfuß, der bei den Gunners auf das Abstellgleis geraten war, am Sonntag im türkischen Fernsehen. »Ich bin sehr glücklich, sehr aufgeregt. Gott gab mir die Chance, das Fenerbahce-Trikot zu tragen«, sagte er beim Sender NTV. Özil spielte seit 2013 bei Arsenal und prägte dessen Mannschaften über Jahre. Zuletzt hatte er trotz eines Vertrages bis Saisonende allerdings keine Perspektive mehr, zeigte sich dafür in den sozialen Medien als reger Unterstützer des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. (sid/jW)