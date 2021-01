Sieg der Solidarität

Pascal Rossignol/REUTERS Kampfbereit: Beschäftigte mobilisieren Gegenwehr für bessere Jobbedingungen (Bethune, 17.9.2020)

Confinement, wie der Lockdown in Frankreich heißt, und andere Notstandsmaßnahmen zu Covid konnten den Elan der Gewerkschafter nicht bremsen, ihre Interessen gegen ihre Patrons durchzusetzen, wie ein aktueller Bericht der CGT vom 5. Januar zeigt.

Der US-amerikanische Konkurrent von Amazon, XPO Logistics, musste in Labastide in der Nähe von Toulouse nach zehntägigem Streik mit Tag-und-Nacht-Streikposten die Forderungen der Beschäftigten erfüllen: Erhöhung der monatlichen Bruttolöhne ab Dezember um 50 Euro, 1,5 Prozent Inflationsausgleich im Tariflohn, Erhöhung der Prämien um 60 Prozent, Einsetzung einer Projektgruppe mit den gewählten Gewerkschaftsvertretern zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und die verbindliche Zusage der Geschäftsführung, keine disziplinarischen Maßnahmen gegen die Streikenden zu ergreifen. Denn die Mühlen der Justiz mahlen in Frankreich nicht langsam, wenn es gegen Gewerkschafter und ihre Repräsentanten geht.

Als einen weiteren Erfolg schätzte die Gewerkschaft den eigentlich aussichtslos scheinenden Kampf gegen eine Tochter des US-amerikanischen Multis Uber ein. Der US-Gigant hatte nie damit gerechnet, dass sich die isoliert arbeitenden Fahrradboten zusammentun könnten. Auch bei Uber Eats wurden erste Ansätze gewerkschaftlichen Handelns mit Entlassungen geahndet. Aber die Fahrradboten in Saint-Étienne in der Auvergne haben ihre zu liefernden Kartons mit Fastfood erkalten lassen, ihre Fahrräder vor der Filiale postiert, sich drum herum gesetzt und aufmüpfige Lieder gesungen. So konnten sie das Prinzip einer garantierten Vergütung erkämpfen. Dies ist die Vorstufe eines Kollektivvertrags und eine »großartige Premiere« in Frankreich und könnte auf andere Städte übertragen werden, so der Bericht der CGT.

Eine Entfristung der Arbeitsverträge erkämpften die Kollegen bei dem international aufgestellten Marseiller Reinigungs- und Logistikunternehmen Onet Groupe. Im nordfranzösischen Valenciennes musste die Geschäftsleitung den Beschäftigten weitgehende Zugeständnisse machen. Unterstützt von der lokalen CGT und deren Organisation im Departement konnten sie eine Prämie von 800 Euro auch für befristete Verträge mit einer Betriebszugehörigkeit über drei Monate erreichen. Dies gilt auch für gekündigte Mitarbeiter und Kollegen, die einen Arbeitsunfall hatten oder in Elternzeit sind.

Besonders wichtig war den Beschäftigten, dass der unerträgliche Stress abgebaut, die Reinigungszeit pro Zimmer erhöht wurde und 35 Prozent der befristeten Belegschaft in unbefristete Verträge übernommen wurden. Viele Mitarbeiter sind von Teil- auf Vollzeit gewechselt.

Weitere Kämpfe sind geplant. Einige Aktionen aus dem aktuellen Streikkalender sind folgende: Am 14. Januar ist ein landesweiter Streik der CGT Energie gegen den »Plan Hercule« angesetzt, der die Zerschlagung des teilstaatlichen EDF-Konzerns und die weitere Privatisierung des Stromsektors vorsieht (siehe jW vom 21.12.2020). Im Bündnis mit Initiativen rufen die Gewerkschaften CGT, SUD und CFE-CGC gemeinsam auf, am 21. Januar in den öffentlichen wie privaten medizinischen und sozialen Einrichtungen zu streiken, vor allem für mehr Geld und Personal. Die »Éducation national«, also die gesamte Lehrerschaft Frankreichs, ist aufgerufen, am 26. Januar für die Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen auf die Straße zu gehen.

Ein Höhepunkt soll der Demonstrationszug der CGT Handel und Dienstleistungen am 4. Februar sein. Motto: »Der einzige Impfstoff gegen die Armut ist der Kampf.«