Hits und Haft

Der US-Plattenproduzent Phil Spector ist tot. Spector, der seit 2009 wegen Mord im Gefängnis saß, starb am Samstag im Alter von 81 in einem Krankenhaus in Kalifornien. Spector arbeitete mit den Beatles, Elvis Presley, Tina Turner und The Ronettes zusammen. Reichtum und Ruhm verdankte Spector seiner »Wall of Sound«-Aufnahmetechnik, die er in den 60er Jahren für Hits wie »Be My Baby« und »Chapel of Love« entwickelt hatte. 2009 wurde er zu 19 Jahren Haft verurteilt, wegen des Mordes an der Schauspielerin Lana Clarkson im Jahr 2003. (dpa/jW)