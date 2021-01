Museveni bestätigt

Baz Ratner/REUTERS »Freiheit für Bobi Wine«: Oppositionskandidat Robert Kyagulanyi wird im Hausarrest festgehalten (Kampala, 17.1.2021)

Ugandas Langzeitstaatschef Yoweri Museveni darf für weitere fünf Jahre im Amt bleiben. Am Sonnabend hatte die Wahlkommission des ostafrikanischen Binnenstaats den 76jährigen zum Sieger der Präsidentschaftswahl vom Donnerstag erklärt. Sein stärkster Herausforderer, Robert Kyagulanyi, für den 34,8 Prozent der Wähler gestimmt hatten, befindet sich seit seiner Stimmabgabe unter Hausarrest. Bereits nach der Bekanntgabe erster vorläufiger Ergebnisse am Freitag sprach er im Rahmen einer Pressekonferenz vor seinem Haus »vom schlimmsten Wahlbetrug, den das Land je erlebt hat«. Auch der Kandidat der Allianz für Nationale Transformation, Mugisha Muntu, sprach am Sonnabend von »komplett gefälschten« Ergebnissen. Amtsinhaber Museveni, der Uganda regiert, seitdem er 1986 mit seiner Rebellengruppe National Resistance Army in der Hauptstadt Kampala einmarschierte, erklärte dagegen in einer TV-Ansprache, die Wahl werde als diejenige in die Geschichte eingehen, die »am freiesten von Betrug« gewesen sei.

Überprüfen lassen sich beide Positionen kaum. Der Präsident hatte bereits früh dafür gesorgt, dass Wahlfälschungen kaum erkannt werden konnten. Das Angebot der EU, Beobachter zu senden, schlug seine Regierung aus; die geplante Delegation der USA erhielt so wenige Akkreditierungen, dass Washington sie schließlich komplett abberief. Selbst die Beobachtermission der Afrikanischen Union, im Gegensatz zu den westlichen Mächten tatsächlich mit der Überprüfung eines geregelten Wahlablaufs beauftragt, wurde in ihrem Umfang stark beschnitten und blieb weitestgehend ohne Zugang zu ländlichen Regionen. Er könne nicht sagen, ob die Wahl frei und fair gewesen sei, erklärte deren Leiter Samuel Fonkam Azu’u entsprechend. Auf die Vorwürfe Kyagulanyis angesprochen, entgegnete der Kameruner, er könne nicht »über Dinge reden, die wir nicht gesehen oder beobachtet haben«.

Kyagulanyi hat zwar erklärt, er habe Videomaterial, das den Wahlbetrug belegt, wolle diese Beweise allerdings erst vorlegen, wenn Musevenis Regierung die seit dem Tag vor der Wahl verhängte vollständige Sperrung des Internets aufhebe. Dazu ist es bisher allerdings nicht gekommen. Statt dessen umstellten Polizei- und Armeekräfte das Haus des Oppositionspolitikers. Ein Sprecher Kyagulanyis erklärte, er dürfe sein Grundstück nicht verlassen, zudem werde niemand mehr zu ihm gelassen, weder Journalisten noch Menschen, die Lebensmittel bringen wollten. Ein Armeesprecher gab gegenüber Reuters an, die Einsatzkräfte würden Gefahren abwägen, die dem Politiker drohen könnten, würde er sein Anwesen verlassen. Er werde daher »im Interesse seiner eigenen Sicherheit« daran gehindert.

Die Situation in Uganda legt zwei Dinge offen. Erstens: Museveni ist nicht gewillt, seine Macht aufgrund von Wahlen abzugeben. Und zweitens: Sein Regime hält es nicht einmal für notwendig, sich größere Mühe zu geben, die Drangsalierung der Opposition zu verschleiern. Sie muss das auch nicht tun und wusste das spätestens seit November. 54 Oppositionsanhänger wurden damals innerhalb von zwei Tagen bei Protesten gegen eine der unzähligen Verhaftungen Kyagulanyis getötet. Ein größerer internationaler Aufschrei blieb aus. Wiederholt verhinderte Musevenis Sicherheitsapparat, in dem er seinen Sohn in führender Position installiert hat, Auftritte des vor allem in jüngeren Bevölkerungsschichten populären Kyagulanyis, der vor seinem Gang in die Politik unter dem Künstlernamen Bobi Wine als Reggaemusiker berühmt geworden war.

Unter fairen Bedingungen stünde Museveni in Uganda, wo gut die Hälfte der Bevölkerung noch keine 18 Jahre alt ist, gegen den 38jährigen zumindest perspektivisch auf verlorenem Posten. Doch der Langzeitpräsident – von Beginn seiner Herrschaft an vom Westen unterstützt – weiß, dass er mit seiner Militärmacht in der Region als unverzichtbarer »Sicherheitsanker« gilt. Die leise Kritik an der Wahlfarce kann er so aussitzen.