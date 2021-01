Streit über Mister Liu

imago images/Björn Trotzki Ein australischer Militärangehöriger bei der Münchener Sicherheitskonferenz 2020

In Australien beschäftigen die drohende Abschiebung eines seit Jahren in Melbourne lebenden chinesischen Geschäftsmanns und seine Verbindung zu mindestens zwei namhaften Mitgliedern der Regierung zu Jahresbeginn die Medien. Die Aufregung um die Aktivitäten von Liu Huifeng sind aus zwei Gründen von Interesse: Einerseits geht es abermals um das Schreckgespenst chinesischer Einflussnahme auf australisches Regierungshandeln. Andererseits wirft der aktuelle Fall ein weiteres Schlaglicht auf die trotz mehrerer Skandale in der Vergangenheit noch immer lockere Kontrolle von Parteispenden in dem Land. Davon hat nicht nur die rechte bürgerliche Koalition aus Liberal Party (LP) und National Party, sondern auch die oppositionelle Labor Party profitiert.

Der 52jährige Liu war im Zuge eines abschlägig beschiedenen Antrags auf dauerhaftes Aufenthaltsrecht vom Geheimdienst Australian Security Intelligence Organisation (ASIO) als »Sicherheitsrisiko« eingestuft worden und kämpft gegenwärtig auf gerichtlichem Wege gegen seine drohende Ausweisung. Das geht aus den Recherchen des öffentlich-rechtlichen Senders ABC von Anfang des Jahres hervor. Was die ASIO ihm genau vorwirft, ist bisher allerdings unklar. Die Angelegenheit hätte weniger Öffentlichkeit, wäre Liu nicht unter anderem auch großzügiger Spender der LP von Premierminister Scott Morrison und ein zumindest guter Bekannter zweier namhafter LP-Vertreter, nämlich des Vizeschatzkanzlers Michael Sukkar und der Abgeordneten Gladys Liu (nicht verwandt). Obwohl sich die beiden von ihm zu distanzieren versuchten, sind mehrere Treffen nachweisbar. Mehr aber bisher eben auch nicht.

Laut ABC lebt Liu mindestens seit 2014 in Melbourne, ist 2016 erstmals ins Visier von Beobachtern geraten und soll Offizier der chinesischen Volksbefreiungsarmee gewesen sein. Kein Geheimnis ist, dass er der Australia Emergency Assistance Association Inc. (AEAAI) vorsteht – einer Organisation, die Unterstützung für in Not geratene chinesische Muttersprachler anbietet. Konkrete Vorwürfe gegen AEAAI sind nicht publik.

Die Angelegenheit erinnert an einen Fall aus dem Jahr 2017. Damals stand der Unternehmer Huang Xiangmo im Mittelpunkt ähnlicher Auseinandersetzungen. Auch er hatte sich um ständige Residenz bemüht und war als »Sicherheitsrisiko« schließlich an der Wiedereinreise gehindert worden. Huang stand auf einer damals von ABC publizierten Liste chinesischer Geschäftsleute, die zwischen 2013 und 2015 fünf- und sechsstellige Spenden an den politischen Betrieb Australiens getätigt haben sollen. Konservative wie Sozialdemokraten sollen 2,7 Millionen australische Dollar, umgerechnet 1,72 Millionen Euro, von dem Unternehmer direkt oder seiner Firma Yuhu Group erhalten haben – strittig ist bis heute eine angebliche größere Barspende an Labor. Vor allem wegen dieses Falls hatte das Parlament im Folgejahr eine Verschärfung des Parteispendengesetzes beschlossen. Huang, dem Verbindungen zu chinesischen Regierungsstellen vorgeworfen wurden, sah sich zu Unrecht an den Pranger gestellt, wie er noch 2019 in einer Erklärung betonte. Er fordere seine Spenden zurück, sollten diese nicht korrekt sein.