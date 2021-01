Islamabad. Zum ersten Mal in der Geschichte haben Bergsteiger den K2 im Winter bestiegen. Der 8.611 Meter hohe Gipfel im Karakorum in Pakistan ist der zweithöchste Berg der Welt und gilt als extrem schwierig. Ein Team von zehn nepalesischen Sherpas habe den Gipfel am Sonnabend erreicht, bestätigte der Sekretär des Alpinclubs von Pakistan, Karrar Haidri. (dpa/jW)