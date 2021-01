Wir kommen wieder

Zakopane. Die deutschen Skispringer haben beim Teamwettbewerb in Polen enttäuscht. Markus Eisenbichler, Karl Geiger, Severin Freund und Pius Paschke belegten am Samstag im verschneiten Zakopane nur den sechsten Platz. Den Sieg sicherten sich die Österreicher. Rang zwei ging an die Gastgeber um Vierschanzentournee-Sieger Kamil Stoch, Dritter wurde Norwegen. In Zakopane wird auch der ursprünglich in Beijing geplante Skisprungweltcup Mitte Februar stattfinden. Das teilte der Weltverband FIS am Samstag mit. (dpa/jW)