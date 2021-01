Nachschlag: Übles Machwerk?

REUTERS/Reinhard Krause Das waren israelische Bomben und Planierraupen – oder waren es womöglich die Palästinenser selbst? (Dschenin, 2002)

Im April 2002, mitten in der Zweiten Intifada, griff die israelische Armee das Flüchtlingslager von Dschenin in der Westbank an, weil es angeblich als »Ausgangsbasis für Terrorattacken« diente. Nach elf Tagen waren von dem Camp nur noch Trümmer übrig. Die Einwohner sprachen von einem Massaker mit Hunderten Toten, die Besatzungsmacht wies jede Schuld von sich. Unter denen, die sich vor Ort begaben, um über die Geschehnisse zu berichten, war der israelisch-palästinensische Schauspieler und Regisseur Mohammed Bakri. Seine Dokumentation »Jenin, Jenin« bestätigt die Angaben von Kriegsverbrechen. Das wollte die »einzige Demokratie im Nahen Osten« nicht auf sich beruhen lassen und versucht seitdem, Vorführungen des Films zu verhindern. Gerade wurde er – schon zum wiederholten Mal – verboten. Aber das Palästinensische Filminstitut hat ihn ins Internet gestellt, wo sich jeder selbst ein Bild machen kann, ob es sich tatsächlich nur um ein übles Propagandamachwerk handelt. Arabisch-englisch! (jt)