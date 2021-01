»Nicht an der Pest selbst, sondern an ihren Folgen«

imago images / Photo12 Kirche als Pesthaus: Diese Gravur aus dem Jahre 1855 erinnert an die Pest in London 1665

»Hier lag wieder die größte Last auf den Schultern der Armen.« Geschrieben hat das Daniel Defoe in seiner fiktiven Reportage über die Pest, die vom November 1664 an ein Jahr lang in London wütete (»A Journal of the Plague Year«). Das Buch verfasste er 60 Jahre nach der Epidemie. Er selbst hatte sie nur als Kind erlebt. Aber er hat jahrelang Material gesammelt und gründlich recherchiert, so das Urteil von Literaturwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern. Seine Schilderung ist also nah an der historischen Realität, und sie reizt zum Vergleich mit heute, was behördliche Maßnahmen und die Reaktion darauf, generell den Umgang der Leute mit der Seuche, die Angstbewältigung, aber auch die unterschiedliche Betroffenheit nach Klassenzugehörigkeit angeht.

Die Pest raffte ein Fünftel der Londoner Bevölkerung hinweg. Die zentrale Maßnahme der Stadtregierung zur Bekämpfung der Seuche bestand darin, die Häuser, in denen eine Infektion aufgetreten war, zu markieren, zu verriegeln und bewachen zu lassen, was viel Unmut und Widerstand hervorrief, besonders weil die noch Gesunden zusammen mit den Erkrankten eingeschlossen wurden oder eingeschlossen werden sollten. In der Realität ließ sich das nämlich nicht konsequent durchsetzen. Infektionen wurden nicht gemeldet, Wachmänner überlistet oder bestochen, und die Betroffenen suchten das Weite, oft auch über versteckte Hinterausgänge. Deshalb bezweifelt Defoe die Effektivität der Maßnahme. »Es ist bis auf den heutigen Tag zweifelhaft, ob dies (…) irgend etwas dazu beigetragen hat, die Infektion aufzuhalten.« Oft wurden bereits Infizierte nicht als solche erkannt, diese bewegten sich unkontrolliert in der Stadt und im Umland und hätten viele andere angesteckt und damit die Seuche erst recht verbreitet. Grundsätzlich stellt sich einem bei der Lektüre die Frage, ob viele behördliche Maßnahmen bei solchen Seuchen mangels Kontrollmöglichkeit nicht ineffizient, wenn nicht sogar kontraproduktiv sind – das Problem der unerwünschten Nebenwirkungen. Die Tatsache, dass Infektionen oft längere Zeit verborgen bleiben, beschäftigt Defoe in diesem Zusammenhang stark. Er kommt mehrmals auf die Gefahr zurück, die aus dem Kontrollverlust erwuchs.

Dass in London nur zwei Pesthäuser zur Isolation der Kranken und Versorgung der Mittellosen verfügbar waren, findet seinen Tadel – insofern zu Recht, als London schon 1636/37 von der Pest heimgesucht worden war. Auch dass es keine städtische Armenfürsorge gab, ist für Defoe ein Mangel institutioneller Vorsorge. Er vermisst Magazine für Korn oder Mehl. Dafür hebt er die Privatwohltätigkeit lobend hervor, die durch die Angst vor einer Rebellion der Subalternen befeuert wurde. Auch würdigt er die Haltung der politisch Verantwortlichen, die sich nicht aus dem Staub gemacht und sich um Ordnung, Sauberkeit und die Versorgung der Bevölkerung gekümmert hätten. Man erließ Verordnungen für die Bäckerzunft, wies die Hochschule für Medizin an, Rezepturen für den Gebrauch billiger Heilmittel zu veröffentlichen, und ließ Feuer auf Straßen und Plätzen zur Abwehr der tödlichen Keime entzünden. Hunde und Katzen mussten getötet, Ratten vertilgt werden. Mit der Sperrung der Ausgangsstraßen rund um London bildete man einen Cordon sanitaire, einen Sperrgürtel, der freilich stets löchrig blieb. Den zahlreichen arbeitslos gewordenen Handwerksgesellen und Hausangestellten versuchten die Behörden Arbeit als Wachmänner, Krankenwärter usw. zu verschaffen. Theater und Spielbanken wurden geschlossen, Volksbelustigungen aller Art verboten.

Defoe ist sich dessen bewusst, dass die Menschen je nach Stand und Vermögen sehr unterschiedlich stark von der Seuche bedroht und von deren Folgen betroffen waren. Die Adligen und wohlhabenderen Kreise flohen ungeachtet der Straßensperrungen aus der City. Zeitweise »nahm die Flucht aus der Stadt solche Formen an, dass ich zu glauben begann, es werde bald wirklich außer Behörden und Dienern niemand mehr in der City übrigbleiben«. Die City war ohnehin lange von der Pest verschont geblieben. Zuerst hatte sie die bevölkerungsreichen, dichtbesiedelten Außenbezirke mit kleinen Handwerksbetrieben und Armenquartieren erfasst. Dort war man der Seuche auf engem Raum viel mehr ausgeliefert als in den Häusern der City. Diese war damals noch mit einem Mauerring nach außen abgeschirmt. Die Diener, Mägde, Knechte konnten – anders als die Herrschaften – soziale Kontakte nicht vermeiden. Das gleiche galt für Handwerker. Defoe macht außerdem darauf aufmerksam, dass die Armen keine Vorräte anlegen, nicht die Hilfe von Ärzten und Apothekern in Anspruch nehmen konnten. Mehrere Seiten widmet er der schlimmen Lage der Frauen, speziell der Schwangeren und Gebärenden. Unter anderem wegen des Fehlens von Hebammen starben mehr Frauen im Wochenbett als sonst. Totgeburten häuften sich.

Da die Bürger höheren Standes mit reduziertem Personal die ­City verlassen hatten, so dass diese stark entvölkert war, schwanden die Aufträge für Handwerker und kleine Geschäfte. Viele Bedienstete landeten auf der Straße. Massenhafte Erwerbslosigkeit war die Folge. Defoe erwähnt auch Seeleute, Fährleute, Stauer, Bootsbauer, Buchhalter, die unter den Einbrüchen im Handel litten. Viele seien verzweifelt. »Man kann von ihnen sagen, dass sie nicht an der Pest selbst, sondern an ihren Folgen umkamen, nämlich durch Hunger und Entbehrung …«

Erwähnenswert findet Defoe aber auch die Widerstandsfähigkeit der unteren Klassen. »Es muss gesagt werden, dass die Armen, obwohl die Pest vornehmlich unter ihnen hauste, ihr dennoch am furchtlosesten begegneten und mit einer Art von störrischer Tapferkeit ihrer Arbeit nachgingen.« Das war freilich nur die eine Seite oder galt nur für einen Teil der Leute. Die Angst ließ den Aberglauben wuchern. »Schwarmgeister« verschiedener Fasson und Astrologen hatten Konjunktur, ebenso die Kurpfuscher, die in Anzeigen ihre Heilmittel und -methoden anpriesen. Dabei muss allerdings gesagt werden, dass auch die Präventions- und Heilmethoden der ehrenwerten Ärztezunft damals archaisch waren. Die Häuser wurden mit Pech und Schwefel ausgeräuchert. Die Pestbeulen schnitt man auf oder brannte sie mit ätzenden Stoffen aus.

Erleichtert können wir heute auf den medizinischen Fortschritt zählen. Kranke werden nicht mehr malträtiert. Und die Opferzahlen einer Epidemie sind mit damals nicht vergleichbar. Geblieben sind die Ängste und die fragwürdigen Reaktionen darauf. Geblieben ist die soziale Ungleichheit, heute vor allem in der globalen Dimension.