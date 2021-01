Der Dreck, die Wut, die Langeweile

Christian Beutler/KEYSTONE/dpa Jede Menge Arbeit: Mutter mit Kind

Dreieinhalb Stunden pro Tag. Oder: viereinhalb Stunden pro Tag. Oder auch: 20 Stunden pro Woche. Die Zahlen variieren je nach Studie, im Ergebnis sind sie sich jedoch einig: Die Zeit, die Frauen für unbezahlte Care-Arbeit aufwenden – also Pflege, Haushalt und Erziehung –, ist deutlich höher als die der Männer. Die Ursachen dafür sind komplex; möglicherweise sind viele von ihnen im Subtext dieser schlichten Ansage zu finden: »Ich bin ein Professor. Ich werde nicht staubsaugen, das sage ich dir.« Genau diese Worte fallen in Jacinta Nandis Buch »Die schlechteste Hausfrau der Welt«, das zahlreiche Kolumnen und kurze Texte versammelt. Sie sind verbunden durch eine lose Chronologie, durch Wut und Verzweiflung und vor allem durch ihre Icherzählerin, die ebenfalls Jacinta Nandi heißt und auch sonst ziemlich viele Parallelen zu ihrer Schöpferin aufweist: Sie ist in Großbritannien geboren und lebt als Autorin in Berlin.

Auf eine solche schlichte Ansage müsste eigentlich eine Auseinandersetzung folgen, ein Streik oder sogar eine Trennung. Jacinta Nandi aber tut etwas, was viel naheliegender ist. Um ihren Freund nicht zu verlieren, kapituliert sie. Sie kocht gesundes Essen für Baby Leo und Teenager Ryan. Sie poliert die Wasserhähne, denn irgendwo hat sie gelesen, dass saubere Wasserhähne die gesamte Wohnung zum Strahlen bringen. Sie folgt sogenannten Cleanfluencerinnen, steht immer zeitiger auf und lässt sich von ihren Freundinnen beraten, wie sie den Haushalt noch besser organisieren kann. Ihr Leben kreist um das Glück ihres Mannes und um die Waschmaschine. Die seitenlangen Beschreibungen von Waschprogrammen und dem Falten sauberer Wäsche muten fast absurd an. Wer selbst eine vierköpfige Familie zu versorgen hat, der weiß jedoch: Es ist tatsächlich absurd, wieviel dreckige Wäsche vier Personen produzieren.

Dass all diese Tätigkeiten eher banal und nur wenig literarisch klingen, stellt schon das nächste Problem dar – dass nämlich die Lebensrealität von Millionen Frauen in den Künsten weitgehend ausgespart wird. Es gibt kaum literarische Texte wie das Kapitel »Neunundfünfzig Minuten«, das in aller Ausführlichkeit beschreibt, wie lustig und langweilig, wie aufregend und enervierend es ist, mit einem Kleinkind die paar hundert Meter zum Supermarkt zu laufen. Es wurde Zeit, dass endlich jemand zu Papier bringt, wie demütigend es sich anfühlt, Bücher wie »Bobo Siebenschläfer« und »Conni« vorzulesen, die – um es vorsichtig zu formulieren – Väter nicht unbedingt dazu ermuntern, mehr Aufgaben im Haushalt zu übernehmen. Es wurde Zeit für einen literarischen Text über die Unerträglichkeit der Eingewöhnung im Kindergarten. Und es wurde Zeit, dass jemand den mittlerweile völlig falsch verwendeten Begriff »Self-Care« dekonstruiert. »Für mich bedeutet Self-Care, dass es noch eine weitere Sache gibt, mit der man Mamas deutlich machen kann, dass sie nicht gut genug sind«, schreibt Nandi. »Für mich bedeutet Self-Care, dass man die Schuld am Überfordertsein bei den Opfern sucht. Für mich bedeutet Self-Care, dass niemand für mich verantwortlich ist.«

Nandis Texte schaffen etwas, was nur selten gelingt: Trotz aller Verzweiflung sind sie humorvoll, und trotz aller Leichtigkeit sind sie analytisch. Ganz nebenbei philosophiert Nandi über das feministische Potential von Märchen, denkt über das Outsourcing von Putzarbeit und dessen Konsequenzen nach und vergleicht die Abhängigkeit, in der Hausfrauen sich befinden, mit der Abhängigkeit von Sexarbeiterinnen. Durch alle Texte zieht sich eine Ausweglosigkeit, die irgendwann doch noch in eine Trennung von ihrem Partner mündet. Aber das Leben als Alleinerziehende fühlt sich für Nandi noch auswegloser an. Nicht ohne Grund hatte sie nach der damaligen Ansage ihres Freundes den Kampf mit Wäschebergen und verdreckten Kinderwagen aufgenommen, und die letzten Seiten des Buchs schmecken in ihrer Versöhnlichkeit sehr bitter.