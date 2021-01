Altaf Qadri/AP/dpa Nicht kleinzukriegen: Protest von Landwirten in Ghaziabad nordöstlich von Neu-Delhi am Donnerstag

Seit Ende November befindet sich Indiens Hauptstadt Neu-Delhi in einer Art Belagerungszustand. Landwirte kampieren auf den großen Zufahrtsstraßen an den Grenzen zu den umliegenden Bundesstaaten, um gegen Gesetze zu protestieren, die die Landwirtschaft weiter für den »freien Markt« öffnen sollen. Mindestens vier Demonstranten haben sich selbst getötet, weitere Bauern sind aufgrund der niedrigen Temperaturen gestorben.

Nachdem mehrere Gesprächsrunden mit der Zentralregierung gescheitert waren, erklärte der Oberste Richter, Sharad Bobde, dass das Gericht angesichts der hohen Anzahl von Toten bei den Protesten eingreifen werde: »Jeder von uns wird dafür verantwortlich sein, wenn etwas schiefgeht. Wir wollen nicht, dass jemandes Blut an unseren Händen ist«, sagte Bobde während einer Anhörung. Er kritisierte die hindu-nationalistische Zentralregierung unter Premier Narendra Modi für ihren Umgang mit den Protesten, dieser sei »äußerst enttäuschend«. Am vergangenen Dienstag fror das Gericht die Umsetzung der Gesetze »bis auf weiteres« ein. Ein vierköpfiger Vermittlungsausschuss soll nun, so das Oberste Gericht, den Parteien helfen, in einer »zugewandten Atmosphäre« zu verhandeln. Der Mediationsausschuss muss innerhalb von zehn Tagen zusammentreten und seinen ersten Bericht innerhalb von zwei Monaten nach dieser Sitzung vorlegen. Während die Regierung daraufhin ausschloss, die Neuregelungen komplett rückgängig zu machen, betonten die demonstrierenden Bauern, ihre Proteste nicht einstellen zu wollen – eine brisante Pattsituation.

Rakesh Tikait von der Gewerkschaft Bharatiya Kisan Union (BKU) erklärte, man denke jetzt über das weitere Vorgehen nach. Gleichzeitig wies er die Idee zurück, die Protestierenden könnten sich zurückziehen: »Die Bauern werden nirgendwo hingehen, bis die drei Gesetze revidiert worden sind«, sagte er der Times of India. »Nehmt sie zurück, und wir gehen nach Hause.« Tikait zeigte sich enttäuscht von den vom Obersten Gericht eingesetzten Mediatoren – sie alle seien bekannt als Fürsprecher einer unregulierten Marktwirtschaft. »Wir haben Vorbehalte gegen die Mitglieder, die für das Komitee ausgesucht wurden. Wie sollen Bauern Vertrauen in Leute haben, die bereits Empfehlungen für die drei Gesetze gegeben haben?«

Die Bauernverbände hatten bereits das vorherige Verfahren kritisiert. Die Anhörungen des Obersten Gerichtshofs seien nicht fair vonstatten gegangen, weil die 40 Gewerkschaften nicht beteiligt gewesen waren, die die Bauernbewegung anführen – der Fahrplan sei komplett ohne deren Zustimmung oder Beteiligung festgezurrt worden. Immer wieder hatten die Gewerkschaften außerdem gefordert, dass die Angelegenheit nicht vom Obersten Gericht behandelt wird. Doch die Regierung setzte sich durch. Bereits am 8. Januar hatte Landwirtschaftsminister Narendra Singh Tomar bei einem Treffen mit den Bauerngewerkschaften erklärt, sie sollten sich an das Oberste Gericht wenden. Wenn das sage, dass die Gesetze aufgehoben werden sollen, werde die Regierung entsprechend handeln.

»Es ist in der Tat ein sehr trauriger Tag, an dem eine gewählte Regierung möchte, dass ein politisches Problem durch den Obersten Gerichtshof gelöst wird«, kommentierte Bauernführerin Kavitha Kuruganti die aktuelle Entwicklung in der indischen Presse. Die Zentralregierung wolle »den Druck von ihren Schultern nehmen, deshalb haben sie um dieses Komitee gebeten, gegen das wir sind«, erklärte der BKU-Vorsitzende Balbir Singh Rajewal.

Eine wirkliche Lösung sei damit in weiter Ferne, schreibt der Bauernverband All India Kisan Sangharsh Coordination Committee in einer Mitteilung: »Die Aussetzung der Umsetzung der Gesetze als vorläufige Maßnahme ist willkommen, aber keine Lösung, und die Bauerngewerkschaften haben nicht um diese Lösung gebeten, da die Umsetzung (der Gesetze, jW) jederzeit wieder aufgenommen werden kann. Die Regierung muss die Gesetze aufheben und verstehen, dass Landwirte und Menschen in Indien gegen sie sind.«

Deshalb gingen die Proteste der Landwirte umgehend weiter. In Ghaziabad nordöstlich von Neu-Delhi verbrannten Bauern am Tag nach der Ankündigung des Obersten Gerichts Kopien der neuen Agrargesetze. Ramesh Tikait von der BKU kündigte an, es würden weitere Aktionen vorbereitet. So am bevorstehenden Tag der Republik: »Wir gehen davon aus, dass wir am 26. Januar bis zu zwei Millionen Landwirte im ganzen Land mobilisieren können«, so Kulwant Singh Sandhu, Generalsekretär von Jamhuri Kisan Sabha, einer der wichtigsten Gewerkschaften.

Die Zentralregierung versucht nun händeringend, eine weitere Zuspitzung zu vermeiden. Auch um vor der Weltöffentlichkeit zu verbergen, dass Indiens Landwirte ihr nicht mehr vertrauen und dass sich Premier Modi im Umgang mit den Protesten gründlich verzockt hat. »Das Recht zu protestieren kann niemals die Verleumdung der Nation weltweit beinhalten, tönte ein Regierungssprecher, nachdem die Bauerngewerkschaften zu weiteren Protesten aufgerufen hatten. Die Polizei von Delhi legte dem Obersten Gerichtshof ein Plädoyer vor, um eine einstweilige Verfügung gegen einen geplanten Traktor-, Lkw- oder Fahrzeugmarsch oder irgendeine andere Art von Protest der Landwirte am Tag der Republik zu erwirken. Es wurde vorgeschlagen, die Demonstrationen an andere Orte zu verlegen, an denen die Agitation den öffentlichen Verkehr nicht behindert. Die protestierenden Bauern haben alle Vorschläge abgelehnt.