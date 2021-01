Rückwärts in Absätzen

Der US-amerikanische Musiker Sylvain Sylvain ist im Alter von 69 Jahren an einer Krebserkrankung gestorben. Seine Band New York Dolls war ein wichtiger Vorreiter des Punkrock, der spätere Manager der Sex Pistols, Malcolm McLaren, arbeitete zuvor für die Dolls. Sylvain wurde 1951 unter dem Namen Sylvain Mizrahi in Kairo in eine jüdische Familie geboren und zog nach einem Aufenthalt mit seiner Familie in Frankreich nach New York, wo er 1971 die New York Dolls gründete. 1973 veröffentlichten sie ihr erstes Album, 1977 löste sich die Band auf. 2004 kam es zu einer Reunion, mehreren Touren und dem fünften und letzten Studioalbum »Dancing Backwards in High Heels« (2011). (jW)