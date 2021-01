Triggerwarnung: Jetzt wird’s kritisch

Charles Platiau/REUTERS Keine Diskussionen: Demba Ba (r.) während des Eklats beim Spiel PSG vs. Basaksehir (8.12.2020)

Man sollte es wohl nicht allzu genau nehmen, wenn es um die gute Sache geht. Als im Dezember beim Champions-League-Spiel zwischen Basaksehir Istanbul und Paris Saint-Germain der kamerunische Kotrainer des türkischen Vereins nach einem Foul zu heftig protestierte, ruft der vierte Offizielle Sebastian Coltescu den Schiri herbei, wobei er wohl das Wort »Negru« benutzt und »der schwarze Typ da« sagt. Daraufhin ruft der französisch-senegalesische Basaksehir-Spieler Demba Ba alle Spieler auf, das Feld zu verlassen. Die Partie wird abgebrochen. »Es ist das größte Zeichen, das Spieler in einem Wettbewerbsspiel gegen Rassismus je abgegeben (deutsch: gegeben, noch besser: gesetzt) haben«, lobt die Taz und findet: »Es war ein großer Schritt für die Menschheit.«

Richtig oder falsch? Coltescu ist Rumäne, in seiner Sprache ist »Negru« das Wort für einen Schwarzen. »Der schwarze Typ da« ist keine bösartige Äußerung, zumal wenn sie in der Hitze des Gefechts geschieht: Wie bezeichnet man einen unangenehm auffällig gewordenen Fremden? Nach der Eigenschaft, die ihn am einfachsten von den anderen unterscheidet. »Dieser weiße Typ da, das würden Sie doch nie sagen«, erklärte Demba Ba und übersah, dass man das würde: »Der weiße Typ da« kann in Afrika ein Schwarzer sagen, um aus einer Menge dunkelhäutiger Menschen am einfachsten einen Weißen herauszupicken, übrigens auch ohne abwertenden Unterton. Dass sich für einen Schwarzen mit mannigfaltiger Rassismuserfahrung die Situation anders darstellt, darüber ließe sich diskutieren. Jedoch: »Er (Ba) ließ sich auf eine Diskussion gar nicht erst ein«, heißt es in der Taz – das Kennzeichen einer Generation extrem empfindlicher, schnell beleidigter und tyrannischer junger Leute, der sich die französische Feministin Caroline Fourest in ihrem Buch »Generation Beleidigt« zum »wachsenden Einfluss linker Identitäten« widmet.

Es könnte zum Kopfschütteln, ja zum Lachen sein: Anhänger der These, dass die Pharaonen schwarz gewesen seien, forderten 2019 in Frankreich, eine Tut­enchamun-Ausstellung zu schließen, weil die goldene Totenmaske des Herrschers dessen »Whitening« bezwecke. Aber es ist ernst: Wer widersprach, war ein Rassist und wurde, siehe Demba Ba, aus der Diskussion ausgeschlossen. Was wäre, wenn man zu diskutieren versucht hätte? Für diesen Fall gibt es an manchen US-amerikanischen Universitäten den »Safe Space«, in den sich Studenten zurückziehen können, um sich von der Zumutung einer anderen Meinung zu erholen. So weit muss es nicht kommen: Um nicht erst mit anderen Sichtweisen behelligt zu werden, werden »Trigger«-Warnungen eingesetzt, die vor der Lektüre eines Klassikers darauf aufmerksam machen, dass das Buch Elemente enthält, die nicht ins eigene Weltbild passen und empfindsame Gemüter verstören könnten.

Literatur, Film, Theater, alle Kunst ist, wie Fourest betont, dazu da, Neues kennenzulernen. Sie vermittelt andere Erfahrungen, Erlebnisse und Erkenntnisse und bietet die Chance, spielerisch den Horizont zu erweitern, auch: in fremde Identitäten zu schlüpfen. Doch die Kämpfer für Authentizität dünkt das kulturelle Ausbeutung und ist übergriffig: Eine afroamerikanische Kunstkritikerin verwahrt sich dagegen, dass auf dem Bild einer weißen Malerin eine Schwarze zu sehen ist; einer weißen Amerikanerin, die für ihr Töchterlein eine Party im Geisha-Stil ausrichtet, wird »Yellowfacing« vorgehalten. Noch lustiger: Der Regisseur Spike Lee wird dafür kritisiert, als Schauplatz eines Films Chicago zu wählen, obwohl er New Yorker sei.

Angesichts der von Fourest konstatierten »Angst vor kultureller Vermischung«, die bis zur Ablehnung der ethnischen gehen kann, könnte man meinen, nicht linke Aktivisten wären am Werk, sondern Nazis. Die hassten, nur ein Beispiel, den Jazz und verboten den Swing – heute werfen Afroamerikaner Elvis Presley vor, ihre Musik gestohlen zu haben, statt anzuerkennen, dass der Rock ’n’ Roll erst durch ihn zu einer Weltkultur wurde. Was den Nazis in der Kunst nicht gelang, hätten manche Schwarzen also selbst gern erledigt.

Es stimmt, die schwarze Musik wurde ausgebeutet, doch platte Eindeutigkeit gibt es nicht, Widersprüche sind das Wesen aller Geschichte. Der Kampf gegen Diskriminierung, der Einsatz für Minderheiten, das Engagement für Frauenrechte ist notwendig, doch ebenso notwendig gibt es Kollisionen, wenn der Horizont an der eigenen Nasenspitze endet und es zum neoliberalen »Konkurrenzkampf der Opfer« kommt. Fourest fassungslos: »Eine Feministin sollte ihren Vergewaltiger nicht anzeigen, wenn er schwarz, arabisch oder moslemisch ist. Dies gilt zumal, wenn sie selbst Moslemin ist, denn dann macht sie sich des Verrats schuldig.«

Was die Autorin damit beklagt, ist eine neue Form der Idiotisierung. War der Idiot im antiken, klassischen Sinn der Privatmann, der nur an sich denkt und nicht auch an die Sache der Polis, so haben die modernen allein ihre nach Religion, Herkunft oder Geschlecht definierte Gruppe im Blick und rangeln mit anderen Gemeinschaften um einen höheren Platz in der Opferhierarchie.

Andererseits muss es wohl so sein. Im »Kommunistischen Manifest« würdigten Engels und Marx auch die revolutionäre Rolle der Bourgeoisie, die nicht nur die Produktionsverhältnisse umwälzt, sondern »alle feudalen, patriarchalischen, idyllischen Verhältnisse zerstört«. Seinerzeit war es z. B. die Auflösung der Ehe durch die »Vielweiberei« des Bourgeois, heute werden weitere Traditionen – definiert eben durch Geschlecht, Herkunft, Religion – im Rahmen der kapitalistischen Ordnung befreit. Nur geht die Befreiung in dieser Ordnung mit Wettbewerb und neuer Unfreiheit einher.

Letztlich sind die von Fourest behandelten Auswüchse linker Identitätspolitik Folgen der Kulturalisierung eminent politischer Konflikte, denen sehr materielle Ausbeutungs- und Ausgrenzungsbeziehungen zugrunde liegen. Dass ein Antirassismus, der diese Entwicklung durchgemacht hat, heute weniger mit der Black Panther Party oder dem späten Malcolm X zu tun hat als mit dem neurechten Ethnopluralismus reizt die Autorin zum Widerspruch.

Ihr Buch ist eine Bestandsaufnahme und zugleich ein Plädoyer für Weltoffenheit. Dass sie nur über die USA und Frankreich, nie über Deutschland schreibt, wo die »Generation Beleidigt« ebenfalls an der Arbeit ist, ist ein Manko ebenso wie der Umstand, dass die Feministin wenig, nämlich nichts, über das Schlachtfeld gendergerechte Sprache sagt.

Aber vielleicht wird es eines Tages eine Neuausgabe ihres Buches geben. Womöglich steht dann sogar was über den Vorfall beim Match Basaksehir Istanbul gegen Paris Saint-Germain da­rin. Der Skandal fand übrigens ein hoffnungmachendes Ende: Demba Ba und Sebastian Coltescu sollen sich mittlerweile ausgesprochen haben.