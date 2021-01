Teure Bewegungsfreiheit

Peter Kneffel/dpa Ob die seitens der bayerischen Regierung bereitgestellten FFP-2-Masken das Logo des Freistaats tragen, ist nicht überliefert

In bayerischen Bussen, Bahnen und Supermärkten gilt ab Montag die FFP-2-Maskenpflicht. Alle über 14jährigen Personen müssen die partikelfiltrierenden medizinischen Halbmasken dort tragen, um laut Gesundheitsministerium »andere und sich selbst vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen«. Doch die Pflicht, die weitere Bundesländer bald einführen könnten, hat ihren Preis. Zwar will der Freistaat jedem Bedürftigen fünf Masken kostenlos geben. Wer sie täglich tragen muss, kommt damit aber nicht einmal über eine Woche.

Der Sozialverband VdK Bayern befürwortet zwar »angesichts der erschreckend hohen Erkrankungs- und Todeszahlen« die Maßnahme. Doch Menschen mit Grundsicherung, niedrigen Einkommen und Renten könnten sich die Einwegprodukte nicht leisten, stellte VdK-Landesvorsitzende Ulrike Mascher am Mittwoch klar. So enthalte der Hartz-IV-Regelsatz für Alleinstehende nur 17 Euro für die gesamte Gesundheitspflege im Monat. Partner und Familienangehörige bekommen noch weniger. Lizenzierte FFP-2-Masken kosteten aber in der Apotheke zwischen vier und sechs Euro pro Stück, so Mascher. Bei einem notwendigen Verbrauch von fünf Stück dieser Einwegutensilien pro Woche wären aber mehr als 80 Euro Mehrkosten pro Person und Monat zu stemmen.

Dem Druck des VdK und anderer Verbände gaben Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Gesundheitsminister Klaus Holetschek (beide CSU) nun halbherzig nach. Sie wollen nun doch 2,5 Millionen Masken für Bezieher von Hartz IV, Sozialhilfe, Wohngeld und Asylbewerberleistungen ordern. Das sind fünf Stück pro Betroffenem – ein Tropfen auf den heißen Stein.

Denn nach Vorgaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sollten FFP- 2-Masken wegen bakterieller Verunreinigungen »grundsätzlich nicht mehrfach verwendet« werden. Nach jeder Durchfeuchtung, mindestens täglich, seien sie sachgerecht zu entsorgen. Das Arbeitsrecht schreibe eine Höchsttragedauer von 75 Minuten vor, denen eine halbe Stunde Pause folgen müsse, »um die Belastung durch den erhöhten Atemwiderstand zu minimieren«, so das RKI. Weil man »gesundheitliche Auswirkungen nicht ausschließen« könne, sei zumindest für Beschäftigte eine »arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung« notwendig, informierte das RKI am 14. Januar.

Das alles hat das Bayrische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege wohl nicht bedacht. Auf jW-Nachfrage, ab welcher Einkommensgrenze jemand als bedürftig gelte, ob man für Nachschub für die Betroffenen sorgen wolle und inwieweit medizinische Vorgaben befolgt wurden, antwortete es mit einer offenkundigen Standardmail. Problem: Auf die Fragen dieser Zeitung ging Sprecher Thomas Körbel gar nicht ein. So war nur zu erfahren, dass etwa Schwangere und Geimpfte nicht von der Tragepflicht ausgenommen seien. Engpässe an Produkten erwarte man nicht. Die Bürger dürften nur lizenzierte Masken verwenden, sie nicht waschen und täglich entsorgen. Zudem müsse ab der übernächsten Woche ein Bußgeld zahlen, wer statt einer FFP-2- nur eine Alltagsmaske in Supermärkten und Verkehrsmitteln trägt.

Am Mittwoch hatte bereits Christine Göpner-Reinecke vom SPD-geführten Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) auf der Bundespressekonferenz klargestellt: Einen Mehrbedarfszuschlag für Bezieher von Hartz IV und Sozialhilfe gibt es trotz FFP- 2-Maskenpflicht nicht.