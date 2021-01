Pardon, »Büroversehen«

imago images/STAR-MEDIA Einer, der gerne und oft Aktivität simuliert, vorrangig aber nur Schaden anrichtet

Der ehemalige Staatssekretär Gerhard Schulz (parteilos) hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) bei der Aufklärung der Umstände, die zum Scheitern der Pkw-Maut führten, in einer zentralen Frage den Rücken gestärkt. Bei einer Befragung vor dem zum Thema tagenden Untersuchungsausschuss am Donnerstag im Bundestag bestätigte er erneut die Darstellung des Ministers, Ende 2018 kein Angebot seitens der Betreiberfirmen erhalten zu haben, mit der Unterzeichnung der millionenschweren Verträge zu warten. Das Projekt war im Sommer 2019 vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) gekippt worden. Vertreter des deutsch-österreichischen Konsortiums Autoticket hatten im Oktober vor dem Gremium erklärt, eine Verschiebung des Geschäftsabschlusses auf die Zeit nach dem Urteilsspruch vorgeschlagen zu haben, was aber abgelehnt worden sei.

Schulz, der seit zehn Monaten der staatlichen Lkw-Mautbetreiberfirma Toll Collect vorsteht, äußerte sich »sehr sicher überzeugt«, dass es eine solche Offerte nicht gegeben habe. Nach Einsicht in Akten habe sich seine Erinnerung dahingehend »zur Gewissheit« verdichtet. Damit steht weiterhin Aussage gegen Aussage, und die Hoffnung der Opposition, Scheuer an diesem Punkt zu packen, schwindet. Er selbst hatte vor drei Monaten bei seiner Vorladung beschieden: »Ich kann mich an ein Angebot in irgendeiner Weise nicht erinnern«, auch habe seinerzeit keine Veranlassung bestanden, über »eine solche Frage zu sprechen oder nachzudenken«. Schulz bezichtigte die Manager von Kapsch und Eventim der Falschaussage und verwies auf das laufende Schiedsverfahren zwischen dem Bund und den beiden Unternehmen, bei dem es um Schadensersatzforderungen in Höhe von 560 Millionen Euro geht.

Mit Blick auf weitere Vorwürfe konnte Schulz seinem früheren Vorgesetzten derweil keine Entlastung verschaffen. So räumte er Bemühungen von ihm und Scheuer ein, bei inoffiziellen Gesprächen das erste Gebot des Konsortiums von rund drei Milliarden Euro in Richtung des vom Bundestag bewilligten Rahmens von zwei Milliarden Euro zu drücken. Das gelang schließlich, insbesondere durch Geltendmachung von »Synergien«, die die Zuhilfenahme der Infrastruktur der staatlichen Toll Collect versprechen sollte. Über entsprechende Eingriffe in das Projektprofil haben die Macher den Bundestag allerdings nicht unterrichtet, weil sich andernfalls der Vertragsabschluss und damit das ganze Vorhaben auf unbestimmte Zeit verzögert hätte. Bei früherer Gelegenheit hatte das BMVI die fraglichen Geheimtreffen noch abgestritten, auch waren diese nicht in den Akten dokumentiert.

Zweifel an Scheuers Glaubwürdigkeit bleiben auch angesichts dessen möglicher Nutzung eines privaten E- Mail-Accounts. Schon im Sommer war bekanntgeworden, dass Schulz am Silvesterabend 2018 eine Mail versandt hatte mit dem Inhalt: »Das ist jetzt gut so. Ich schicke es direkt Min auf seine private Email«. Danach befragt, sprach Schulz von einem Missverständnis. Gemeint habe er die persönliche Dienstadresse Scheuers. Allerdings hatte dieser anfangs auch bestritten, dass Maut-Mails über seinen Bundestagsaccount gelaufen seien, wobei er die Äußerung später mit Verweis auf ein »Büroversehen« revidierte. Zuletzt berichtete auch der Spiegel über den Gebrauch eines GMX-Accounts beim Thema Maut, was der Attackierte vor dem Ausschuss jedoch von sich gewiesen hatte. Am Donnerstag nun sprach der stellvertretende Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag, Oliver Krischer, laut Süddeutscher Zeitung, von »ziemlich starken« Indizien, dass der Minister »ein weiteres Mal im Untersuchungsausschuss gelogen« habe.