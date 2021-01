CDU vor Richtungsentscheidung

Michael Kappeler/dpa Letzte Prüfung: Techniker am Rednerpult für den digitalen Bundesparteitag der CDU in Berlin (15.1.2021)

An diesem Sonnabend entscheidet die CDU über die Nachfolge ihrer noch amtierenden Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer. Bereits am Freitag abend startete der 33. Parteitag der Christdemokraten, der aufgrund der geltenden Pandemiebeschränkungen komplett digital abgehalten wird. Insgesamt 1.001 Delegierte dürfen zwischen drei Kandidaten für das Amt des Parteivorsitzenden wählen.

Wer das Rennen machen wird, war bis zuletzt Gegenstand von Spekulationen. Neben dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet, der den Kurs der bisherigen Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer und der Bundeskanzlerin Angela Merkel weitestgehend fortsetzen dürfte, kandidieren Norbert Röttgen, Außenpolitiker der CDU-Bundestagsfraktion, und der frühere CDU/CSU-Fraktionschef Friedrich Merz. Im Gegensatz zu Laschet und Röttgen steht Merz für einen aggressiv wirtschaftsliberalen Kurs mit offener Flanke zur AfD und einem reaktionären gesellschaftspolitischen Ansatz.

Eine Entscheidung wird am Samstag vormittag erwartet. Sollte keiner der drei Kandidaten im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit der Stimmen erhalten, würde im zweiten Wahlgang die einfache Mehrheit ausreichen, um gewählt zu werden. Der virtuellen Wahl soll eine Briefwahl folgen, um das Ergebnis rechtssicher zu machen. Deren Endergebnis wiederum soll am 22. Januar verkündet werden.

Ob die Wahl eines neuen Vorsitzenden die teils tief zerstrittene Partei tatsächlich zu befrieden vermag, gilt als fraglich, beginnt doch dann bereits das nächste Schaulaufen für eine mögliche Kanzlerkandidatur. Gemeinhin gilt bisher, dass ein CDU-Vorsitzender auch als Kanzlerkandidat aufgestellt wird, sofern es nicht anderslautende Absprachen oder Pläne mit der Schwesterpartei, der bayerischen CSU, gibt.

Deren Chef, Markus Söder, hatte zwar in der Vergangenheit wiederholt betont, wie gern er das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten ausübe, Ambitionen auf das Kanzleramt schloss er jedoch nie explizit aus. Hinzu kommt, dass – mit Ausnahme von Friedrich Merz – alle Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz und auch Söder als koalitionsfähig mit Bündnis 90/Die Grünen gelten. Vor allem Söder hatte sein Bild in der Öffentlichkeit in den vergangenen Monaten zu korrigieren versucht, um sich ein ökologisches Profil zu geben. Er warb zudem dafür, den bisherigen politischen Kurs der Bundeskanzlerin fortzusetzen. Die Verwerfungen innerhalb der Union dürften daher auch mit dem CDU-Parteitag nicht beendet sein.