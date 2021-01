Verschärfter Shutdown möglich

Christoph Soeder/dpa Auch im ÖPNV soll es neue Maßnahmen geben (Berlin, 22.10.2020).

Wegen der kritischen Coronalage ziehen Bund und Länder ihre Beratungen über mögliche schärfere Beschränkungen auf nächste Woche vor. Am Dienstag sei dazu eine Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder geplant, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Ursprünglich war die nächste Bund-Länder-Schalte für den 25. Januar angesetzt. Hintergrund ist eine Diskussion über zusätzliche Maßnahmen.

Seibert sagte, die Zahl der Neuinfektionen sei weiterhin viel zu hoch. Dazu komme das neue Risiko einer Virusmutation, die in Irland und Großbritannien zu einem extremen Anstieg der Fälle geführt habe. Nötig sei, noch mehr zu tun, um Kontakte zu reduzieren. Dazu gehöre eine stärkere Nutzung von Homeoffice. Auch im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) mit Bussen und Bahnen gehe es darum, Wege zu finden, wie Kontakte unter Fahrgästen ausgedünnt werden könnten. Das heiße aber nicht, den ÖPNV einzustellen, betonte der Regierungssprecher. Zielmarke bleibe, in Deutschland zu einem Niveau von weniger als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen zu kommen. Spielräume für etwaige Lockerungen gebe es nicht.

Ähnlich äußerte sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Im ZDF forderte er eine Verschärfung der Maßnahmen: »Kindergärten komplett runterfahren, Schulen abschließen, wirklich Betretungsverbote in den Pflegeheimen, wenn kein negativer Schnelltest vorliegt – solche Dinge müssen wir besprechen«, sagte Kretschmer am Donnerstag abend. Auch der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, machte deutlich, dass die bisherigen Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus aus seiner Sicht nicht ausreichen.

Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat für die kommende Woche bereits eine Sondersitzung des Gesundheits- und Wirtschaftsausschusses beantragt. Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sagte gegenüber dem Spiegel am Donnerstag abend: »Solange die Infektionszahlen nicht runtergehen, können die Lockdownmaßnahmen nicht beendet werden, und es werden weitere Maßnahmen nötig sein, besonders in der Arbeitswelt«. (dpa/jW)