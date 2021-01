Gefeierter Oppositioneller

Abubaker Lubowa/REUTERS

Nach der Präsidentschaftswahl in Uganda hat der für die Opposition gegen Staatschef Yoweri Museveni angetretene Kandidat Robert Kyagulanyi den Sieg für sich beansprucht. »Wir haben die Wahl mit Sicherheit gewonnen, und wir haben sie mit großem Vorsprung gewonnen«, sagte Kyagulanyi am Freitag. Der unter seinem Künstlernamen Bobi Wine bekannte ehemalige Musiker genießt eine hohe Popularität in dem afrikanischen Land. Nach seiner Stimmabgabe in der Hauptstadt Kampala am Donnerstag folgten seine Anhänger begeistert Kyagulanyis Autokonvoi. (AFP/jW)