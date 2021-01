Nachschlag: Koryphäe gewürdigt

Stanislav Honzik/ARD/dpa Nina Kunzendorf als Ingeborg Rapoport (2. v. r.)

Die Mammutserie geht in die dritte Staffel und ist im Jahr 1961 angekommen. Da werden natürlich Gelegenheiten genutzt, um die Lebensumstände in der DDR mies zu machen. Die Abwanderung von Medizinern Richtung Westen zum Beispiel ist Thema. Andererseits wird auch die Arbeit der legendären Kinderärztin Ingeborg Rapoport (dargestellt von Nina Kunzendorf) gewürdigt. Sie behandelt einen Jungen aus Westberlin, der schwer an Kinderlähmung erkrankt ist. Polio ist in der DDR zu dieser Zeit dank Impfstoff aus der Sowjetunion fast ausgerottet, während die tückische Krankheit in der BRD nach wie vor häufig tödlich endet. Als die Lungenfunktion des Kindes kollabiert, legt Rapoport es in die »Eiserne Lunge«. Wer mehr über das spannende Leben der Koryphäe in der Pädiatrie erfahren will, dem sei die Dokumentation »Die Rapoports – unsere drei Leben« empfohlen. »Inge«, wie sie oft genannt wurde, hat übrigens im Alter von 102 Jahren promoviert, nachdem ihr das von den Nazis 1937 wegen jüdischer Wurzeln verwehrt worden war. (mme)