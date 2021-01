Pakistan: Mehr Gewalt in ehemaligen Stammesgebieten

Arshad Butt/AP/dpa Immer wieder Angriffe: Sitzstreik schiitischer Hasara mit Särgen von bei einem islamistischen Angriff getöteten Minenarbeitern (Quetta, 4.1.2021)

Islamabad. In den ehemaligen Stammesgebieten Pakistans hat die Gewalt im Jahr 2020 deutlich zugenommen. Die Zahl der getöteten und verwundeten Zivilisten, Aufständischen und Sicherheitskräfte sei im Vergleich zu 2019 um knapp 40 Prozent gestiegen, hieß es in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht des Fata Research Centre mit Sitz in Islamabad. Demnach seien im vergangenen Jahr in den Gebieten nahe der Grenze zu Afghanistan 226 Menschen getötet und 164 verwundet worden. 2019 wurden in dem Gebiet laut dem Vorjahresbericht 110 Menschen getötet und 171 verletzt.

Als Grund für die Zunahme der Gewalt führen die Autoren etwa die Wiedervereinigung verschiedener Splittergruppen pakistanischer Taliban an, die sich im Juni 2020 unter der Führung von Noor Wali Mehsud zusammenschlossen. Koordinierte Terroraktionen, gezielte Tötungen sowie Gefechte mit den Sicherheitskräften haben den Studienautoren zufolge zu einer Zunahme der Opfer beigetragen.

Viele der sieben Bezirke der ehemaligen sogenannten Stammesgebiete unter Bundesverwaltung (Fata) hatten lange Jahre Anhänger von Al-Kaida, pakistanische und afghanische Taliban beherbergt. Das Militär brauchte mehr als ein Jahrzehnt und mehrere Offensiven, um die Kontrolle über die Region zurückzugewinnen. (dpa/jW)