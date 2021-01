Berliner Pop-up-Radwege dürfen vorerst bleiben

Paul Zinken/dpa Bietet viel Platz für Radfahrer: Pop-up-Radweg am Halleschen Ufer in Berlin

Berlin. Die in der Coronakrise im Schnellverfahren eingerichteten sogenannten Pop-up-Radwege in Berlin dürfen vorerst bleiben. Das entschied das Oberverwaltungsgericht (OVG) am Dienstag und hob damit einen gegenteiligen Beschluss der Vorinstanz auf. Nach Beginn der Pandemie hatten Senat und Bezirke im April 2020 damit begonnen, Radwege auf Parkstreifen oder Autospuren zu markieren und entsprechende Schilder aufzustellen. An vielen Stellen wurden die Wege mit Warnbaken abgetrennt. Begründet wurde das mit der Coronapandemie, Abstandsgeboten und mehr Sicherheit. Viele Berliner hätten kein Auto, und in Bussen und Bahnen sei es zu eng.

Bereits im Oktober hatte das OVG auf Antrag des Senats den Vollzug des Verwaltungsgerichtsbeschlusses, nach dem die provisorischen Radwege hätten beseitigt werden müssen, vorläufig außer Kraft gesetzt. Nun wurde in dem Beschwerdeverfahren endgültig entschieden – allerdings nicht in der eigentlichen Sache. Denn über eine Klage des AfD-Abgeordneten und Verkehrspolitikers Frank Scholtysek gegen die Pop-up-Radwege befindet das Gericht zu einem späteren Zeitpunkt. (dpa/jW)