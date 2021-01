Berg-Karabach: Mehr als 2.000 Leichen geborgen

Tigran Mehrabyan/PAN Photo/AP/dpa Armeniens Premier Nikol Paschinjan tröstet eine Frau während eines Trauermarsches in Gedenken an getötete Soldaten (Jerewan, 19.12.2020)

Jerewan. Knapp zwei Monate nach Ende der Kämpfe in der Konfliktregion Berg-Karabach im Südkaukasus dauert die Suche nach getöteten Soldaten und Zivilisten an. Allein die Behörden von Berg-Karabach bargen bislang nach Angaben vom Dienstag 1.184 Leichen. Am vergangenen Sonntag wurden demnach etwa die Überreste von 20 Getöteten entdeckt. Darunter sei ein älterer Dorfbewohner gewesen. Eine forensische Untersuchung soll nun die Identität klären. Spezialisten aus Aserbaidschan haben eigene Suchtrupps. Sie haben nach eigenen Angaben bislang die Leichen von 334 getöteten aserbaidschanischen Soldaten und 988 armenischen Streitkräften geborgen. Damit sind insgesamt mehr als 2.000 Leichen entdeckt worden. Die Arbeit sei noch nicht abgeschlossen, sagte der Leiter der zuständigen Staatskommission aserbaidschanischen Medien zufolge. Die Gerichtsmediziner in Armenien haben nach eigenen Angaben etwa 3.360 getötete Soldaten untersucht. Mehr als 1.000 Menschen werden Schätzungen zufolge vermisst. In den Leichenschauhäusern des Landes sollen noch die Überreste unzähliger Soldaten aufbewahrt sein. Eine genaue Zahl nannten die Behörden bislang nicht.

Konflikte um die Bergregion existieren schon seit Jahrzehnten. In dem jüngsten Krieg hatte Aserbaidschan weite Teile des Gebiets erobert. Die Kämpfe hatten am 27. September begonnen und dauerten bis zum 9. November. Insgesamt starben auf beiden Seiten über 4.700 Menschen – die meisten davon Soldaten. Russische Friedenstruppen überwachen eine vereinbarte Waffenruhe, die unter Vermittlung Moskaus zustandekam. (dpa/jW)