Erhöhung des Briefportos war rechtswidrig

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa Für private Kunden wird das Briefporto für einen Standardbrief trotz der Entscheidung des Kölner Verwaltungsgerichts weiterhin 80 Cent kosten

Köln. Die Erhöhung des Briefportos im Jahr 2019 ist aus Sicht des Kölner Verwaltungsgerichts rechtswidrig erfolgt. Für die damalige Berechnungsart biete das Postgesetz keine Grundlage, entschied das Kölner Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren und gab dies am Dienstag bekannt. Das Hauptverfahren in der Sache steht noch aus – dass die Richter ihre Ansicht ändern, gilt jedoch als sehr unwahrscheinlich. Für die Verbraucher wird sich ohnehin nichts ändern, für sie bleibt das Porto gleich. Profitieren dürfte davon nur der Kläger, der Bundesverband Paket und Expresslogistik (BIEK), der nun eine Rückerstattung des zuviel gezahlten Portos verlangen kann.

Die Entscheidung ist ein Rückschlag für die Deutsche Post. Sie hatte 2019 von einer vom Bundeswirtschaftsministerium eingeleiteten Verordnungsänderung profitiert und konnte danach zum Beispiel das Porto für einen Standardbrief von 70 auf 80 Cent anheben. Bereits im Frühjahr 2020 hatte der BIEK vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig in Bezug auf das von 2016 bis 2019 gültige Porto recht bekommen, nun verbuchte der Verband in Bezug auf das seit 2019 gültige Briefporto den nächsten Erfolg vor Gericht. Klar ist damit auch, dass die nächste, für 2022 geplante Portoerhöhung anders berechnet werden muss als zuvor. In welche Richtung es dann geht, ist Sache des Gesetzgebers. (dpa/jW)