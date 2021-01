Nachschlag: Hölle der Erinnerung

EPA/PAWEL SUPERNAK POLAND/dpa Denkmal Jan Karskis in Warschau

»Sie kommen aus der Hölle, und Sie kehren in sie zurück«, soll der Oberste Richter der USA zu Jan Karski gesagt haben, als dieser ihm 1943 Bericht erstattete über den Massenmord der Nazis an den Juden. Vorher hatte Karski den britischen Außenminister Anthony Eden und US-Präsident Franklin D. Roosevelt getroffen. Doch man schenkte ihm keinen Glauben. Dabei hatte der Kurier der polnischen Heimatarmee sich vor seiner Mission selbst in das Warschauer Ghetto und in ein sogenanntes Zwischenlager einschleusen lassen. Über seine Erfahrungen sollte er später jahrzehntelang nicht mehr sprechen. Erst als Claude Lanzmann ihn 1978 für seine Dokumentation »Shoah« interviewte, brach er sein Schweigen. Das Feature »Die Reise von Jan Karski« bringt Originaltöne aus dem damaligen Interview und von weiteren Zeitzeugen. Karski glaubte, die Schoah laste als »Sünde« auf der gesamten Menschheit. Von sich sagte er: »Ich habe Millionen retten wollen und konnte nicht einmal einen vor dem Tod bewahren.« (jt)https://kurzelinks.de/nl66