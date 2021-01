Trickser blechen

Martin Gerten/dpa Banker in NRW: Ein Fall für die Juristen

Trotz schleppender Aufarbeitung des »Cum-Ex«-Skandals kommt allmählich Bewegung in die öffentlichen Haushalte: Die US-Skandalbank Lehman Brothers wird im Zuge des Insolvenzverfahrens wohl einen großen Teil der gestohlenen Gelder an den deutschen Fiskus zurückzahlen. Zudem wurde in Dänemark Anklage gegen Sanjay Shah erhoben, einen der ganz großen Fische im Cum-Ex-Sumpf. Mit ihm haben auch die deutschen Steuerbehörden einige Rechnungen offen.

Durchaus überraschend kam in der vergangenen Woche die Erklärung des Insolvenzverwalters von Lehman Brothers gegenüber dem Handelsblatt: Man hoffe und erwarte, »eine einvernehmliche Lösung dieser Angelegenheiten zu erreichen«. Offenbar wird bezüglich der Forderungen gegen die 2008 im Zuge der Finanzkrise vom Markt gefegten Investmentbank eine rasche außergerichtliche Einigung angestrebt. Ein konkreter Betrag wurde nicht genannt, laut einem Sprecher des Insolvenzverwalters geht es um eine »erhebliche Reserve«. Unter Berufung auf »informierte Kreise« stellt das Handelsblatt eine Summe von 50 Millionen Euro in den Raum. Das wäre einer der bislang höchsten Einzelbeträge, den die BRD als Rückzahlung für Cum-Ex-Diebstähle erhalten hat.

Positive Auswirkungen auf den deutschen Staatshaushalt könnte zudem zumindest mittelfristig ein großes Verfahren haben, das derzeit in Dänemark eröffnet wird. Angeklagt ist der Investmentbanker Shah, dem zur Last gelegt wird, mit seinem Netzwerk umgerechnet rund 1,5 Milliarden Euro aus der dänischen Staatskasse geraubt zu haben. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft Shah und einem Mitangeklagten 3.000 Einzeltaten vor, wie das Handelsblatt am Freitag berichtete. Staatsanwalt Per Fiig sprach von einem »äußerst schweren und außerordentlich umfangreichen Verbrechen gegen den dänischen Staat«. Gefordert wird eine außergewöhnlich hohe Haftstrafe von zwölf Jahren.

Allerdings hat sich Shah samt Familie längst nach Dubai abgesetzt. Über einen Sprecher ließ er erklären, er sei sich keiner Schuld bewusst. Allmählich dürften ihm Insidern zufolge im Exil jedoch die finanziellen Mittel ausgehen. Denn in mehreren europäischen Staaten sind seine Konten eingefroren, unter anderem in Deutschland. Hierzulande ermittelt die Staatsanwaltschaft Köln. Bevor der Bankster in Dänemark sein Unwesen trieb, hatte er dies in der BRD getan. Allein im Jahr 2011 soll er mit Aktienhandel auf Kosten des Steuerzahlers 20 Millionen Euro eingenommen haben. Weitere Ansprüche gegen Shah erheben Belgien, Großbritannien, Luxemburg und die USA.

Doch die juristische Aufarbeitung des Milliardenbetrugs, in dessen Rahmen ein internationales Netzwerk von Anwälten, Bankern und Beratern durch geschickte Aktienverschiebungen rund um den Dividendenstichtag einmal abgeführte Steuern mehrfach zurückerstattet bekamen, schlägt für die öffentliche Hand auch auf der Sollseite zu Buche. Schließlich war insbesondere die West-LB tief in die Tricksereien verstrickt. Die Bank befindet sich seit 2012 infolge einer langen Reihe von Skandalen und Fehlspekulationen in Abwicklung. Wie das Nachfolgeinstitut Portigon im Dezember mitgeteilt hatte, wird aufgrund der Cum-Ex-Beteiligungen für 2020 ein Verlust von rund 600 Millionen Euro erwartet. Damit würde mehr als die Hälfte des Grundkapitals aufgezehrt, hieß es weiter.

Zurückgeführt wird der hohe Verlust laut der Mitteilung auf »diverse Änderungsbescheide des Finanzamts Düsseldorf im Zusammenhang mit Dividendenarbitragegeschäften der ehemaligen West-LB«. Nun will Portigon den Verlust prüfen und »gemeinsam mit den Eigentümern mögliche Maßnahmen, insbesondere deren Art und Höhe, erörtern«, wie es weiter hieß. Eigentümer sind das Land Nordrhein-Westfalen und die landeseigene NRW Bank. Die öffentliche Hand wird wohl erneut Geld nachschießen müssen.

Bereits 2019 hatte Portigon wegen der Cum-Ex-Machenschaften der West-LB einen Verlust in Höhe von 582 Millionen Euro ausweisen müssen. Im vergangenen Sommer hatte sich der Vorstand noch zuversichtlich gezeigt, den Fehlbetrag 2020 auf 100 Millionen begrenzen zu können. Insgesamt wurde durch den großen Steuerdiebstahl allein der deutsche Fiskus um mindestens 32 Milliarden Euro geprellt. Wieviel davon sich der Staat letztlich wieder holt, ist ungewiss. Bislang wurde nur ein Bruchteil zurückgefordert. Die juristische Aufarbeitung läuft schleppend. In NRW, wo die meisten Fälle angesiedelt sind, stehen 50 Ermittler mittlerweile rund 900 Beschuldigten und ihren Heerscharen von Anwälten gegenüber. Viele Fälle werden bis zur Verjährung liegenbleiben oder mit außergerichtlichen Deals enden.

Die Politik steuert nur zögerlich nach: Weiterhin sind die Gerichte und Staatsanwaltschaften hoffnungslos überlastet, weil an allen Ecken und Enden Personal fehlt. Weiterhin geben Bundes- und Landesbehörden wichtige Informationen nicht an die Ermittler weiter. Und weiterhin bestehen nach Experteneinschätzung Gesetzeslücken, die Cum-Ex-ähnliche Geschäfte möglich machen.