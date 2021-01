Letzte Runde

Michael Kappeler/dpa Drei Anzüge für die CDU: Das Bewerberfeld für den Parteivorsitz nach der Diskussionsrunde am Freitag in Berlin

Nach zwei Verschiebungen wegen der Coronapandemie soll am kommenden Wochenende ein Onlineparteitag die mit Spannung erwartete Entscheidung darüber treffen, wer als Nachfolger der glücklosen Annegret Kramp-Karrenbauer künftig die CDU führt. Bei der zweiten im Internet übertragenen Livedebatte in der Berliner Parteizentrale versuchten die drei Kandidaten für den Vorsitz der Union – Exfraktionschef Friedrich Merz, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und der Bundestagsabgeordnete Norbert Röttgen – am Freitag abend ein letztes Mal, die Parteimitglieder von ihrer Eignung zu überzeugen. Für mehr Aufregung als die eher spannungslose Runde sorgten am Freitag und am Sonnabend allerdings Spekulationen über die Pläne von Laschets »Teampartner« Jens Spahn.

Laschet sah sich genötigt, Berichte über Spannungen zwischen ihm und seinem Sidekick zu dementieren. Bild und Spiegel hatten berichtet, Spahn, der Laschet seit Februar unterstützt und im Falle von dessen Wahl zum Vorsitzenden Parteivize werden soll, habe zuletzt eifrig seine Chancen auf eine eigene Kanzlerkandidatur sondiert. Er rede Tag für Tag mit Spahn, auch über Medienberichte, sagte Laschet gegenüber Bild am Sonntag. »Oft müssen wir dabei schmunzeln«, fügte er hinzu. Er fühle sich von Spahn nicht hintergangen. Laschet sagte, dass entweder der Parteichef der CDU oder der CSU Kanzlerkandidat werden sollte. Spahn erklärte der Welt am Sonntag, dass er für Laschet als Vorsitzenden werbe. Er selbst kandidiere als Stellvertreter. Wer die Union in die nächste Wahl führe, würden CDU und CSU miteinander besprechen.

Schützenhilfe bekam der nordrhein-westfälische Ministerpräsident unterdessen von seinem bayerischen Amtskollegen Markus Söder (CSU), der in Umfragen nach dem geeigneten Kanzlerkandidaten der Unionsparteien regelmäßig vorn liegt. Beim digitalen Neujahrsempfang der NRW-CDU sparte Söder nicht mit Lob für Laschets Regierungsarbeit in der mit nur einer Stimme Mehrheit regierenden CDU-FDP-Koalition in NRW. Sowohl er als auch Laschet hätten im jeweiligen Bundesland Wahlen gewonnen. Anders als in Bayern sei es aber »in NRW nicht selbstverständlich, dass man Wahlen gewinnt«.

Söder versprach der Schwesterpartei eine »sehr gute Zusammenarbeit« der CSU, egal wer CDU-Vorsitzender werde. Es werde keinen Streit wie 2018 in der Migrationsfrage geben. »Das hat uns beiden geschadet, habe ich gelernt«, sagte der CSU-Chef. Laschet dankte Söder und der scheidenden CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer, dass sie CDU und CSU wieder eng zusammengebracht hätten. »2018 standen wir fast vor dem Bruch der Fraktionsgemeinschaft«, erklärte er. Nun sei man so eng beieinander wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Bei der Talkrunde am Freitag, die sich um die Themenbereiche Klimaschutz, innere Sicherheit und Außenpolitik drehte, vermieden die drei Kandidaten – wie schon in der ersten Runde im Dezember – die offene Konfrontation. Es fiel auf, dass Laschet einige Male gegen Röttgen stichelte. Von Beobachtern wurde dies darauf zurückgeführt, dass beide um die Stimmen derselben Klientel innerhalb der Partei werben. Laschet rühmte sich seiner Erfahrung in der »Leitung eines großen Landes«. Merz behauptete, er stehe für eine »ökologische Erneuerung der sozialen Marktwirtschaft« und einen »neuen Generationenvertrag«. Röttgen wiederholte seinen Standardsatz, die CDU müsse »weiblicher, jünger und digitaler« werden.

Kramp-Karrenbauer erklärte derweil am Wochenende den Zusammenhalt der Partei zur obersten Priorität. In wenigen Wochen werde in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gewählt, »und wir werden neben weiteren Landtags- und Kommunalwahlen im September eine herausfordernde Bundestagswahl zu bestehen haben«, sagte sie gegenüber dpa. Das werde nur gehen, »wenn die CDU gemeinsam steht«. Das wüssten alle drei Kandidaten.