Amtsenthebung angestrebt

AP Photo/Charles Dharapak/dpa Ex-Pentagon-Chef fordert, die Atomwaffenkontrolle auf den Kongress auszuweiten (Washington, 27.3.2008)

Nach der Erstürmung des Kapitols durch Anhänger von Donald Trump haben die Demokraten ein zweites Amtsenthebungsverfahren gegen den abgewählten US-Präsidenten angekündigt. Der demokratische Kongressabgeordnete Ted Lieu sagte dem Sender CNN am Sonnabend, er und seine Kollegen würden es bevorzugen, dass der Republikaner zurücktritt oder dass Vizepräsident Michael Pence Schritte zu seiner Amtsenthebung einleitet. Sollte beides nicht geschehen, würden die Demokraten an diesem Montag eine Resolution zur Amtsenthebung Trumps in das von Demokraten kontrollierte Repräsentantenhaus einbringen. Dort würde eine einfache Mehrheit für die Eröffnung des Verfahrens reichen, entschieden würde allerdings im US-Senat. Die dort notwendige Zweidrittelmehrheit ist derzeit nicht absehbar.

In dem Resolutionsentwurf wird Trump wegen »Anstiftung zum Aufruhr« angeklagt. Er wird darin beschuldigt, bei einer Kundgebung am vergangenen Mittwoch seine Unterstützer vor dem Sturm auf das Kapitol angestachelt zu haben. Mit seinem Verhalten habe er gezeigt, »dass er eine Gefahr für die nationale Sicherheit, die Demokratie und die Verfassung bleiben wird, wenn er im Amt bleiben darf«. Trump müsse daher aus dem Amt entfernt und für künftige Regierungsämter gesperrt werden. Im Zusammenhang mit der Erstürmung des Kapitols hat die US-Justiz am Sonnabend Anklage gegen drei weitere Beteiligte erhoben, darunter der rechte Q-Anon-Verschwörungstheoretiker Jacob Anthony Chansley.

Der Ex-Pentagon-Chef William Perry fordert unterdessen eine Reform des Systems zur Atomwaffenkontrolle im Land. Sobald der künftige US-Präsident Joseph Biden am 20. Januar vereidigt sei, sollte dieser verkünden, »seine Befugnis zur Nutzung von Atomwaffen mit einer ausgewählten Gruppe im Kongress zu teilen«, schrieb Perry in einem Gastbeitrag für das Magazin Politico. Das derzeitige System gebe dem Präsidenten die »gottähnliche Macht, in nur einem Augenblick eine globale Zerstörung anzurichten«.

In Berlin hat derweil Parlamentspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) die Abgeordneten darüber informiert, dass die Polizei ihre Präsenz »zum Schutz des Bundestages« erhöhen werde. Zudem bot Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) Washington am Sonnabend via Twitter großzügig an, »mit den USA an einem gemeinsamen Marshallplan für die Demokratie zu arbeiten«. (dpa/AFP/jW)