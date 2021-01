Repression gegen Studierende in Istanbul

Jason Dean/ZUMA Wire/dpa Studierende in Istanbul versuchen am Montag, die Blockade von Polizeieinheiten zu überwinden

In Istanbul reißen Proteste gegen die von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan zu Jahresbeginn verfügte Einsetzung eines Politikers seiner Regierungspartei als neuer Rektor an der renommierten Bogazici-Universität nicht ab. Studierende und Dozenten sehen in der Ernennung des von ihnen als »Zwangsverwalter« bezeichneten 50jährigen früheren AKP-Parlamentskandidaten Melih Bulu eine Einmischung in die Freiheit der Wissenschaft.

Nachdem die Polizei am Montag mit Wasserwerfern und Tränengas gegen eine Kundgebung von rund tausend Studierenden vor dem abgeriegelten Universitätsgelände im europäischen Teil von Istanbul vorgegangen war, wurden am Dienstag 22 studentische Aktivisten bei Razzien festgenommen. Auch am Mittwoch kam es zu weiteren Hausdurchsuchungen und Festnahmen durch schwerbewaffnete Antiterroreinheiten.

Die Festgenommenen seien von der Polizei demütigenden Nacktdurchsuchungen unterzogen und LGBTQI-Personen (lesbisch, schwul, bisexuell, transident, queer, intersexuell; jW) mit Vergewaltigung und Tod bedroht worden, berichteten Studierende und Anwälte nach Angaben der Nachrichtenagentur ANF auf einer Pressekonferenz in den Räumen des Menschenrechtsvereins IHD. »Die Hauptschlagader des Ungehorsams schlägt heute in Bogazici«, erklärte die bekannte Anwältin Eren Keskin als Kovorsitzende des Menschenrechtsvereins.

Auf dem Universitätsgelände gingen die Proteste unterdessen in phantasievoller Form weiter. Nachdem der neue Rektor in einem Fernsehinterview erklärt hatte, er sei Fan der Rockgruppe Metallica, beschallten Studierende sein Büro mit dem Lied »Master of Puppets« (»Puppenspieler«) – eine Anspielung auf Bulus Patron Erdogan.

Solidarität mit den Studierenden zeigte die Demokratische Partei der Völker (HDP), deren Bildungspolitiker Ender Öndes einen »drastischen Angriff« der Regierung auf die »wissenschaftliche und institutionelle Freiheit der Universitäten« beklagte. So beansprucht der Staatspräsident seit dem Ausnahmezustand nach dem gescheiterten Militärputsch von 2016 für sich das Recht, die zuvor innerhalb der Universitäten gewählten Rektoren selbst zu ernennen.