Drei Jahrzehnte

Die französische Juristin Camille Kouchner hat mit einem Buch über mutmaßliche sexuelle Gewalt in ihrer bekannten Pariser Intellektuellenfamilie einigen Wirbel in ihrem Heimatland ausgelöst. Die 45jährige – Tochter des früheren französischen Außenministers und Mitgründers von »Ärzte ohne Grenzen«, Bernard Kouchner (81) – wirft in ihrem Donnerstag erschienenen Buch »La familia grande« (»Die große Familie«) ihrem 70jährigen Stiefvater Olivier Duhamel vor, vor über drei Jahrzehnten ihrem damals minderjährigen Zwillingsbruder sexuelle Gewalt zugefügt zu haben. Der bekannte Politologe und Jurist Duhamel legte nach Bekanntwerden der Vorwürfe zu Wochenbeginn sein Amt als Präsident der Fondation Nationale des Sciences Politiques nieder, der Stiftung hinter der berühmten Eliteuniversität Sciences Po. (dpa/jW)