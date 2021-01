Wahrheiten auf wasserpolnisch

Gabriele Senft »Krach gibt’s überall genug«: Armin Stolper bei einer Lesung in der jW-Ladengalerie (26.1.2016)

In seinem Text »Abschied vom Jahr 2000« erzählt Armin Stolper von einem Gespräch, das seine Enkelin Elisabeth auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin mit ihm führt: »Eine Katze huscht über den Weg, geht zum Futternapf. ›Opa, dürfen Katzen hier sein?‹ – ›Ja, das dürfen sie, die sind auch ganz leise, stören die Toten nicht.‹ – ›Warum darf man die nicht stören, die merken doch nichts mehr?‹ – ›Ja, aber die brauchen trotzdem Ruhe, und vor allem wollen die Menschen, die auf den Friedhof kommen, hier Ruhe haben. Sie wollen an die Toten denken und über sie sprechen, so wie wir jetzt, Fahrräder und Radios, gar Autos gehören nicht auf den Friedhof.‹ – ›Aber Katzen?‹ – ›Katzen meinetwegen, die machen keinen Krach und veranstalten keine Rennfahrten. Hier sollen nur Blumen wachsen und andere Pflanzen, die wir gießen. Und Vogelstimmen kann man hören, wie jetzt. Der Friedhof ist ein Ort der Ruhe, weißt du, kein Rummelplatz und kein Zirkus. Krach gibt’s überall genug.‹«

Diese einfühlsamen Worte fand Armin Stolper vor zwei Jahrzehnten. Nun starb er am 17. Dezember im Alter von 86 Jahren. In der letzten Zeit war es stiller um ihn geworden. Die Begegnung mit Freunden und Gleichgesinnten – unter anderem in den Räumen der Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde (GBM) und in der Ladengalerie der jungen Welt – hatte ihm Kraft gegeben. Doch sein Gesundheitszustand ließ das immer weniger zu. Als wir uns vor wenigen Wochen über die großartige Barlach-Ausstellung im Dresdener Albertinum unterhielten, bot er sich für ein Interview zu Aufführungen von Barlach-Stücken in den Theatern der DDR an; es kam nicht mehr zustande; sein Wissen nahm er mit ins Grab. Er war wohl der letzte, der aus eigener Erfahrung darüber sprechen konnte.

Vergnügen des Denkens

In der DDR war Armin Stolper einer der wichtigsten Dramatiker seiner Generation. Bereits 1967 kamen seine Komödien »Amphitryon« und »Ruzante« am Landestheater Halle heraus. 1969 wurde sein Stück »Zeitgenossen« uraufgeführt. Es folgten am selben Theater seine Stücke »Himmelfahrt zur Erde« und »Klara und der Gänserich« aus seiner Lausitzer Trilogie, zu der auch die Stücke »Der Schuster und der Hahn« und »Die Vogelscheuche oder Die Heimkehr des verlorenen Sohnes« gehörten. Stolper erinnerte sich gern an die Zusammenarbeit mit Albert R. Pasch, der ihm nicht nur am Meininger Theater lange Zeit zur Seite stand, an Horst Schönemann und Christoph Schroth und an seine Freundschaft mit dem Dramatiker Alfred Matusche, der es mit seinen wahrheitssüchtigen Stücken in der DDR schwer hatte, der ein Jahrhundertwerk hinterließ und den heute kaum noch jemand kennt.

In unseren Gesprächen offenbarten sich seine Liebe zur Lausitzer Heimat, zur russisch-sowjetischen Literatur und sein weit über die deutschen Grenzen hinausgehender Blick. Mit den Darstellungen des Lebens der Armen und den Antikriegsdramen des Iren Seán O’ ­Casey fühlte er sich besonders verbunden. Stolpers Stücke sind seit langem von den Bühnen verschwunden; das Theaterland hat sich erschreckend verändert.

Doch noch 2012 veröffentlichte er unter dem Titel »Requiem für eine Kranführerin« eine szenische Collage, deren Handlung er in den christlichen, von Aposteln und Heiligen bevölkerten Himmel verlegte. Sie ist ein Meisterstück der Theaterliteratur, das in der Gegenwart kaum eine Chance hat, auf eine Bühne zu gelangen. Dieses Stück bereitet auch beim Lesen trotz seines tragischen Ausgangspunkts – im Sinne Brechts – ein Vergnügen des Denkens. Es ist ein analytisches Drama; die Katastrophe liegt vor Spielbeginn und wird im Lauf der Handlung untersucht. Im Mittelpunkt steht die Kranführerin Anna Walentynowicz, die auf der Gdansker Leninwerft zu den Aktivisten der Solidarnosc-Bewegung gehört hatte, am 10. April 2010 als über 80jährige mit der nach Katyn fliegenden polnischen Regierungsmaschine bei Smolensk abstürzte und – wie alle 96 Insassen – den Tod fand. Am Ende dieses Stücks gibt es eine in freien Rhythmen gestaltete Hommage des Verfassers auf Anna. Armin Stolper kannte wie kaum ein zweiter Stückeschreiber die polnische Geschichte und Mentalität.

Vielleicht liegt eine Ursache in seinem Geburtsort Breslau (Wroclaw). Dort wurde er als Sohn eines Lokomotivführers und einer Näherin 1934 geboren. Nach dem Krieg siedelte sich seine Familie in Quolsdorf in der Lausitz an. Nachdem er in Görlitz 1952 sein Abitur abgelegt hatte, begann er an der Universität Jena ein Studium der Philosophie, das er jedoch bereits nach einem Jahr wieder abbrach, weil er eine Stelle am Stadttheater Senftenberg erhalten hatte. Dort blieb er bis 1959 als Dramaturg. In den folgenden 17 Jahren arbeitete er unter anderem am Maxim-Gorki-Theater und an der Volksbühne Berlin, am Landestheater Halle und als Chefdramaturg am Deutschen Theater Berlin. Ab 1976 war er freier Schriftsteller.

Heimat DDR

Nach 2010 kamen zu seinen zahlreichen Büchern einige hinzu, in denen er sich eines Kunstgriffs der Verfremdung bediente: Nicht die deutsche Hochsprache, sondern eine Art von ihm erfundenes »Wasserpolnisch« in eigenwilliger Rechtschreibung war es, mit dem er Geschichten und Reflexionen anbot. In diesen »Kaschpar«-Büchern konnte er Wahrheiten an den Mann bringen, die mit reinem Hochdeutsch schwer zu vermitteln wären.

Die DDR war ihm Heimat. Er sah sie nicht unkritisch, bemerkte – wie andere auch – manchen ihrer Fehler zu spät, geriet ab und zu in Konflikt mit Dogmatikern und fühlte sich dennoch zu Hause, weil er selbst geholfen hatte, dieses Haus zu bauen und einzurichten, und weil er sich mühte um eine menschliche Kultur. Uns bleiben Erinnerungen an seine Lesungen, bei denen er sich zuweilen eine Clownsnase aufsetzte und Mundharmonika spielte, an seine schlesisch gefärbte Aussprache, an seine Liebe zu seiner Frau Gustel, zu seinen Kindern und Enkeln. Einen guten Freund zu verlieren ist schwer.