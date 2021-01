Große Pläne

Kay Nietfeld/dpa Will die Bundespartei weniger kritisieren: Die neue Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal (l.) am Freitag in Berlin

Selbstüberschätzung und Realitätsverleugnung scheinen zum Dauermodus der SPD im Jahr der Bundestagswahl zu werden. »Wir spielen auf Sieg«, verkündete Olaf Scholz, Bundesfinanzminister und Kanzlerkandidat der Partei, am Freitag am Rande einer zweitägigen Fraktionsklausur. Diese hatte am Donnerstag begonnen und fand wegen der Coronapandemie hauptsächlich online statt. Es gehe darum, »diese Wahl zu gewinnen«, so Scholz. Eine kühne Aussage angesichts aktueller Umfragewerte von 14 bis 16 Prozent für die Sozialdemokraten.

Auch die neue Juso-Chefin Jessica Rosenthal, die von den Delegierten des am Freitag abgeschlossenen Bundeskongresses der SPD-Nachwuchsorganisation mit 77,8 Prozent der Stimmen gewählt worden war, zog mit. Sie wollte einen »neuen Kurs der SPD« erkannt haben, durch den sich die Rolle der Jusos »massiv geändert« habe. Man wolle nun weniger als zuvor die Parteispitze kritisieren. Die Jusos würden aber auch weiterhin »auf keinen Fall langweilig und brav« auftreten, sagte Rosenthal am Freitag laut dpa. Die 28jährige Lehrerin aus Nordrhein-Westfalen tritt die Nachfolge von Kevin Kühnert an, der im Berliner Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg für den Bundestag kandidieren will.

Wie der neue Kurs der SPD konkret aussehen soll, wurde aus den Äußerungen des Kanzlerkandidaten am Rande der Klausur nicht recht deutlich. Statt beispielsweise die durch Corona verschärfte Umverteilung von unten nach oben zu kritisieren, erging sich Scholz in wohlfeilen Phrasen. Im Jahr der Bundestagswahl wolle sich die SPD vor allem als Partei präsentieren, die dem Respekt eine größere Bedeutung in der Gesellschaft gibt, sagte er. Er sei fest davon überzeugt, dass eine Gesellschaft, »in der sich einige für was Besseres empfinden«, nicht »zusammenhalten« könne, so Scholz.

Etwas substantieller äußerte sich immerhin der Koparteichef Norbert Walter-Borjans. Er machte deutlich, dass man im Wahlkampf auch die Unterschiede zur CDU in der Frage deutlich machen wolle, wie es nach der Coronakrise weitergehen soll. Die drei Kandidaten für den Unionsvorsitz wollten eine »finanzielle Vollbremsung« nach der Pandemie und auf soziale Sicherung verzichten. »Das ist nicht unsere Sicht«, so Walter-Borjans.

Scholz äußerte sich auch zum Thema Coronaimpfung. Er verteidigte nach Kritik aus der Union den Fragenkatalog an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zur Impfstrategie. Es gebe in der Pandemie keine Fragen, die nicht gestellt werden dürften, sagte der Minister laut der Nachrichtenagentur AFP. Es müsse alles getan werden, damit die Impfstoffproduktion zunehme. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sagte, die Impfstrategie sei ein zentrales Instrument für die Bekämpfung der Coronakrise. Die SPD erwarte hier mehr Anstrengungen. Mützenich bekräftigte die Forderung nach Schaffung eines Bundesgesundheitsamtes, das den öffentlichen Gesundheitsdienst in den Kommunen stärken solle.

Was dpa am Freitag aus der Beschlussvorlage für die Fraktionsklausur an Inhalten zitierte, spricht ebenfalls nicht für einen Kurswechsel der SPD. Die Arbeitswelt habe sich nicht nur durch die Pandemie verändert – darauf müsse reagiert werden, heißt es lapidar in dem Papier. Die Partei setze sich daher dieses Jahr das Ziel, dass mobiles Arbeiten einfacher und sicherer werde. Immerhin taucht in der vom geschäftsführenden Fraktionsvorstand zuvor beschlossenen Vorlage die Forderung nach Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro und nach einem Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung für Kinder auf. Auch Themen wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz werden in dem Beschlusspapier aufgeführt. Zukunftstechnologien sollen ebenfalls gefördert werden. Deutschland solle eine Führungsrolle bei Innovationen einnehmen. Daher müsse mehr in Bildung und Qualifizierung investiert werden, hieß es.