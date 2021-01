Reinwaschen mit Wüstenrennen

Benoit Tessier / Reuters Solidaritätsaktion mit saudischen Frauenrechtsaktivistinnen am Frauenkampftag 2019 in Paris

Zwölf Frauen nehmen mit ihren Rennwagen an der traditionsreichen Rallye Paris–Dakar teil, die aktuell in Saudi-Arabien stattfindet. Im Prinzip ist das keine Meldung wert, gäbe es nicht den Fall der saudischen Frauenrechtlerin Ludschain Al-Hathlul. Die 31jährige wurde Ende Dezember zu fünf Jahren und acht Monaten Haft verurteilt, da sie für das Recht von Frauen kämpfte, einen Pkw zu führen.

Am Dienstag rief die britische NGO Grant Liberty deshalb dazu auf, die Rallye zu boykottieren, wie die Tageszeitung The Guardian berichtete. Saudi-Arabien dürfe nicht die Gelegenheit gegeben werden, sich über große Sportereignisse von den Menschenrechtsverletzungen reinzuwaschen, die in dem erzkonservativen Wüstenstaat an der Tagesordnung sind. Die französische Amaury Groupe, die neben der Rallye Paris–Dakar auch das Radrennen Tour de France veranstaltet, äußerte sich demnach nicht zum Boykottaufruf.

Die Route der Rallye führte derweil nur wenige hundert Meter an dem Gefängnis in der Hauptstadt Riad vorbei, in dem Al-Hathlul einsitzt. Sie war zusammen mit anderen Frauen im Mai 2018 festgenommen worden, als sie sich für das Recht einsetzten, einen Pkw zu fahren. Kurz zuvor hatte der saudische Geheimdienst die Aktivistin in den Vereinigten Arabischen Emiraten entführt und nach Saudi-Arabien verschleppt. Die völlig aus der Luft gegriffene Anklage lautete Verschwörung und Spionage gegen das saudische Königreich. Ihre Familie teilte mit, Al-Hathlul sei im Gefängnis vergewaltigt und mit anderen Methoden gefoltert worden.

»Frauenrechtsaktivistinnen haben Jahre im Gefängnis, psychische und physische Folter und sexuellen Missbrauch erlebt, weil sie sich für das Recht auf Autofahren eingesetzt haben. Viele sind bis heute im Gefängnis«, zitierte The Guardian Lucy Rae, Sprecherin von Grant Liberty. »Es ist absolut grotesk, dass die saudischen Behörden gleichzeitig ein Motorsportevent veranstalten – inklusive Fahrerinnen –, während die Heldinnen, die ihr Recht auf Autofahren erkämpft haben, im Gefängnis schmachten.« Einen Monat nach Al-Hathluls Festnahme hatte Kronprinz Mohammed bin Salman Frauen das Führen eines Pkw erlaubt, wofür er sich im Ausland als Reformer feiern ließ.