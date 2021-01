Autor Dickey gestorben

Der afroamerikanische Autor Eric Jerome Dickey ist tot. Das teilte sein Verlag Dutton Books am Mittwoch mit. Er starb am 3. Januar und wurde 59 Jahre alt. Der in Los Angeles lebende Dickey verfasste zahlreiche Romane (»Milk in My Coffee«, »Friends and Lovers«). 1996 erschien sein Debüt »Sister, Sister« über junge schwarze Frauen. Dickey verfasste auch eine Miniserie für Marvel-Comics, Storm und Black Panther spielen darin mit. (dpa/jW)