Bilanz belastet

Der zweite Shutdown hat die Bilanz des deutschen Buchhandels belastet. Zwar konnte der Umsatzrückstand aus dem Shutdown im Frühjahr Monat für Monat verringert werden, wie aus dem am Donnerstag erschienenen Branchenmonitor hervorgeht. Die erneuten Ladenschließungen in der umsatzstärksten Zeit des Jahres Mitte Dezember sorgten allerdings für ein negatives Jahresergebnis. Der Umsatz in den zentralen Vertriebswegen lag 2020 den Angaben zufolge 2,3 Prozent unter dem des Vorjahres. Das stationäre Geschäft schloss das Jahr mit einem Minus von 8,7 Prozent ab. (dpa/jW)