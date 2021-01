Wenn Banker regieren

Jadwiga Figula / Reuters Medizinstudent bei erstem mobilen Coronatest in Polen (Gdansk, 18.5.2020)

Eine Person aus meinem näheren Umfeld hier in Polen ist positiv auf Corona getestet worden. Wir haben uns vor kurzem gesehen, da hatte sie noch keine Symptome. Damit kann sowohl sie mich als auch ich sie angesteckt haben. Das war die Ausgangslage.

Das Nächstliegende ist in dieser Situation, sich testen zu lassen. Aber das ist in Polen gar nicht so einfach. Denn der staatliche »Nationale Gesundheitsfonds« (NFZ) schreibt den Hausärzten vor, Überweisungen zum Test nur an solche Patienten auszustellen, die Symp­tome haben. Das hat drei Folgen: Die eine, vermutlich unmittelbar beabsichtigte, ist, dass Kosten für die Tests an möglicherweise ohnehin gar nicht infizierten Personen gespart werden. Die zweite ist als angenehmer Nebeneffekt, dass die Zahlen der Neuinfizierten – erhoben natürlich auf Grundlage der Getesteten – künstlich niedrig gehalten werden. Das macht sich gut für die Regierung in einer Zeit, wo solche Rohdaten für bare Münze genommen werden. Die dritte Folge ist die billigend in Kauf genommene Nebenwirkung, dass eine Grauzone entsteht, in der möglicherweise infizierte Personen herumlaufen, ohne das zu wissen. Schätzungen besagen, dass diese Dunkelziffer gut so hoch sein kann wie die Zahl der offiziell als infiziert Gemeldeten. Dass auch symptomfreie Menschen andere infizieren und damit gefährden können, scheint der polnischen Regierung egal zu sein.

Man kann sich natürlich trotzdem testen lassen und dafür aus eigener Tasche bezahlen. Dafür werden 350 Zloty fällig, das sind umgerechnet etwa 80 Euro, gemessen am polnischen Lohnniveau mindestens soviel, als wenn man in Deutschland 250 Euro übrig haben müsste. Also: Gewissheit gibt es erst ab einem gewissen Gehaltsniveau. Wer sich den privaten Test nicht leisten kann, hat Pech gehabt. Ein paar praktische Boni für Selbstzahler gibt es außerdem dazu. Generell gilt in Polen bei Corona eine Quarantäne bis zum Abklingen der Symp­tome, mindestens aber zehn Tage. Beim NFZ läuft die zehntägige Quarantäne ab dem Tag der Überweisung, also unabhängig davon, wie rasch man dann mit dem Test drankommt und wann man das Ergebnis erfährt. Ab dem Tag der Überweisung wird sie auch an Gesundheitsamt und Polizei gemeldet, die sich gern mit Hausbesuchen überzeugen, dass sich die Leute auch an die Vorschriften halten. Wenn nicht, gibt es fette Bußgelder von umgerechnet 7.000 Euro. Im privaten System zählen die zehn Tage dagegen ab dem Moment, da der Patient das Ergebnis mitgeteilt bekommt – in meinem Fall einen Tag nach dem Test. Dieser Tag zählt bei der Berechnung der Quarantäne mit. Man kann sich also, praktisch gesprochen, am Abend testen lassen, am nächsten Morgen noch in aller Ruhe Besorgungen für die eventuell drohenden zehn Tage Hausarrest machen und irgendwann am Nachmittag in die Mailbox schauen. Da ist die Quarantäne dann schon nur noch neun Tage lang. Anders bei den Kassenpatienten. Da müssen nämlich symptomfrei – egal, ob infiziert oder nicht – mit der infizierten Person zusammenlebende Menschen noch nach dem Abschluss der zehntägigen Quarantäne der oder des Genesenen weitere sieben Tage im Haus bleiben. Das heißt: ein halber Monat Lohnausfall, vielleicht sogar die Entlassung. Wundert sich noch jemand, dass der Schummel blüht und Leute in Fabrik oder Büro gehen, die das nicht sollten? Eine passende Randnotiz dazu ist der Umstand, dass die demonstrative Impfung der ersten Pflegerin am 27. Dezember durch einen Krankenhausleiter offenbar reine Show war. Der Chirurg hatte eigentlich gar nicht die entsprechende Befugnis und setzte die Impfung prompt an der falschen Stelle und mit der falschen Technik, weshalb sie nicht voll wirksam sein dürfte.

Was hat das alles mit den regierenden Bankern aus der Überschrift zu tun? Ministerpräsident Mateusz Morawiecki leitete vor seinem Eintritt in die Regierung die polnische Tochter der Santander-Bank. Und die Pandemie managt er so, wie er es gelernt hat: Kosten sparen, Zahlen schönen, falsche Anreize setzen, Regeln dehnen (die Quarantäneregelungen) bzw. brechen (der Chirurg als Impfender), Anleger betrügen (die Erstpatientin, die ihren Organismus investierte) – aber schöne Präsentationen erstellen, in diesem Fall die Fake-Impfung im Fernsehen. Ein Rudel Böcke im Garten ist nichts dagegen.