40 müssen reichen

Der 11. Internationale Telemann-Wettbewerb in Magdeburg wird coronabedingt von März auf den Spätsommer (29.8.–4.9.) verschoben, teilte das Zentrum für Telemann-Pflege und -Forschung am Donnerstag in Magdeburg mit. Um unnötige Reisen zu vermeiden, werde die Zahl der Teilnehmer auf 40 begrenzt. Ziel des Wettbewerbs ist, das Erbe des in Magdeburg geborenen Barockkomponisten Georg Philipp Telemann (1681–1767) zu pflegen. (dpa/jW)