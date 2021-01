Kreide fressen. Neues vom Humboldt-Forum

Daniel Bockwoldt/dpa Gegen Wiedergutmachung für Kolonialismus und Kulturraub sträubt sich Deutschland beharrlich ...

Schon vor seiner kompletten Eröffnung stimuliert das Humboldt-Forum in Berlin die Diskussion über die deutsche Kolonialvergangenheit. Vor allem die geplante Präsentation von Objekten, die zum Teil nachweislich, zum Teil höchstwahrscheinlich, Afrikanern geraubt wurden, wird scharf kritisiert. Wohl auch deswegen schlagen die Verantwortlichen sanfte Töne an.

Ein wichtiger Akteur ist die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit zwei Museen im Humboldt-Forum. Stiftungspräsident Hermann Parzinger demonstriert bezüglich Rückgaben Diskussionsbereitschaft. »Auch wenn Objekte nicht in einem Unrechtskontext stehen, sagen wir: Wenn sie für die Kultur, für das Land ganz besonders wichtig sind, dann kann man auch darüber reden, dass man so etwas zurückkehren lässt«, sagte Parzinger der dpa in Berlin.

In dem 677 Millionen Euro teuren pseudohistorischen Prachtbau mit der teilrekonstruierten Fassade des Hohenzollernschlosses werden zukünftig Exponate aus Asien, Afrika, Amerika und Ozeanien sowie Objekte zur Geschichte Berlins gezeigt. Viel kritisiert wird etwa die Präsentation der Benin-Bronzen, großteils koloniales Raubgut. Auch Monika Grütters (CDU) hat Kreide gefressen: Nach einer etwaigen Rückführung könnten in den Ausstellungsräumen im Humboldt-Forum symbolische Leerstellen bleiben, so die Kulturstaatsministerin.

Generalintendant Hartmut Dorgerloh spricht von Kolonialismus als Kernthema, »nicht nur die historische Phase des Kolonialismus, sondern auch die Frage: Wo sind die Folgen des Kolonialismus heute überall noch zu spüren in den Wirtschaftsverhältnissen, den politischen Verhältnissen, in Migrationsbewegungen, in Umweltproblemen, im Alltagsrassismus.« Es darf bezweifelt werden, dass aus solchen Bekenntnissen mehr folgt als symbolische Maßnahmen. Für afrikanische Forderungen nach materiellen Wiedergutmachungsleistungen stellt sich die BRD weiterhin taub. (dpa/jW)