Ein Meer und eine Möwe

Familienarchiv: Bilir-Meier Häufig sind die Gedichte signiert, der Vorname allein, Semra, steht dann unter dem Text

Wie viele Lehrveranstaltungen zur bundesdeutschen Literatur habe ich als Student der Germanistik in den 90er Jahren besucht, ohne von Semra Ertan zu hören? Irgendwann, ein Mal, fiel der Name in einem Oberseminar zum Thema Migrationsliteratur, das war also die Ecke, in die man die Dichterin abgeschoben hatte, um sonst von ihr schweigen zu können.

Zum Glück sind es nicht die Universitäten, wo entschieden wird, was bleibt und Eingang in unser literarisches Erbe findet. Semra Ertan hat das Glück (wir haben das Glück), dass ihre Angehörigen – die Schwester Zühal Bilir-Meier und deren Tochter Cana – taten, was die Philologen und Verlage versäumten: sich ihres Werks annehmen.

Es ist dies das eine, große Glück, das der Dichterin beschieden war, und es ist ein postumes Glück. Semra Ertan nahm sich im Alter von nur 25 Jahren das Leben, und das nicht auf die stille, heimliche, private Weise, besorgt um ein möglichst schmerzloses, irgendwie erträgliches Ende, sondern auf eine denkbar schonungslose Art. Am 24. Mai 1982 zündete sie in Hamburg-St. Pauli ihren mit Benzin überschütteten Körper an, verbrannte sie sich aus Protest gegen den ihr unerträglich gewordenen Rassismus dieses Landes öffentlich selbst. Zwei Tage dauerte ihr Sterben im Krankenhaus.

Nun liegt eine Auswahl von Semra Ertans Gedichten in einer zweisprachigen Ausgabe vor. Das erste Gedicht dieser Sammlung, in türkischer Sprache verfasst und sorgsam in geradezu gestochen wirkenden Druckbuchstaben auf billigstem gelochten Karopapier notiert, datiert von Ende 1976. Im Druck genannt wird das Datum am Ende; ein Faksimile jedoch zeigt: Im Original steht es – auf Deutsch – oben rechts, wie auch in anderen Fällen: »Kiel, den 26.11.76«. Häufig sind die Gedichte signiert, der Vorname allein, Semra, steht dann, mit dem Kugelschreiber mehrfach nachgezeichnet, unter dem Text. Das sind keine Formalitäten, sondern sagt etwas aus. Die Gedichte werden zu Briefen, die jetzt, nach 44 oder 38 Jahren endlich bei uns ankommen.

Jenes eine Gedicht Semras, von dem man vielleicht schon gehört haben kann und das mit Sicherheit ihr bekanntestes auch bleiben wird, trägt die Überschrift »Mein Name ist Ausländer«. Das ist die erste Zeile und die Schlusszeile des Gedichtes, und natürlich hat der Verlag sie zum Titel des Buches gemacht. Da steht es nun wie ein Emblem ihres Schreibens: »Mein Name ist Ausländer, / Ich arbeite hier, / Ich weiß, wie ich arbeite, / Ob die Deutschen es auch wissen? / (…) Mein Land hat mich nach Deutschland verkauft. / Mein Name ist AUSLÄNDER.« Hoffen wir, dass die Zeile sich nicht wie ein Grabtuch über das Werk legen und es verdecken wird, so wie es mit Celans »Der Tod ist ein Meister aus Deutschland« aus der »Todesfuge« geschehen ist.

Es gibt in diesen nicht bloß rebellischen (auch so ein Wort, welches über das Werk sich legen könnte), sondern eminent klassenbewussten Gedichten aber auch eine Trauer und eine brahmsbegeisterte Lebensfreude, die diesseits des Politischen liegen, es gibt da wunderbare Verse wie die folgenden, die Oscar Wilde und Pablo Neruda ins Gedächtnis rufen: »Und / Lautlos trennten wir uns / So wie eine Nachtigall und eine Rose, / Ein Meer und eine Möwe / Sich getrennt haben«.

Die zweisprachige Ausgabe gibt den Lesern ein kleines Rätsel auf. Spärlich ist, was über das Leben, den Charakter und auch das politische Engagement Semra Ertans mitgeteilt wird. 1957 in Mersin geboren, folgte sie 1971 ihren als Gastarbeiter in Kiel lebenden Eltern nach Deutschland. Es handelt sich, so erfährt man nebenbei, um Angehörige der Minderheit der arabischsprachigen Aleviten. Ihre Gedichte schreibt Semra anscheinend zunächst nur auf Türkisch, später dann versucht sie es auf Deutsch: Sie übersetzt sich selbst ins Deutsche. Wie schwer ihr das fiel, kann man den Faksimiles ablesen. Das so oft nur behauptete und längst zur Phrase gedroschene »Ringen um die Sprache« ist hier wirklich eines, ein Ringen um den Gebrauch des Artikels, um die richtige Positionierung des Verbs im deutschen Nebensatz: »Ich arbeite hier, / Ich weiß wie ich arbeite. / Ob die Deutschen wissen es auch?« liest man in einer Fassung von »Mein Name ist Ausländer«.

Wann fing das Ringen an? Vielleicht mit dem Gedicht »Unheimlich glücklich« von 1977, in dem Semra mit diesem seltsamen, typisch deutschen Wort spielt (und somit eine klärende Anmerkung für die nun türkische Übersetzung notwendig macht): »Wenn sie sagt, / Sie sei unheimlich glücklich, / Heißt das, / Dass sie heimlich unglücklich ist.« Es ist schade, dass sich Semras Sprachwechsel und wohl auch mancher Eingriff von seiten der Herausgeberinnen anhand der vorliegenden Ausgabe kaum nachvollziehen lassen. Aber es soll hier nicht beklagt werden, denn das, worauf es jetzt erst einmal ankommt, ist, dass diese Gedichte überhaupt da sind. »Jetzt«, das heißt eben: nachdem Semra so lange schon nicht mehr da ist. »Erst später werden sie es schätzen«, heißt es an einer Stelle von ihrem Schreiben, »Dann werde ich, / Allen unbekannt, / In weiter Ferne sein.«