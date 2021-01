Klinikprivatisierung während der Pandemie

In einer Erklärung der DKP-Landesorganisation Brandenburg zur Privatisierung des Klinikums Niederlausitz vom Donnerstag heißt es:

Am 17. Dezember hat der Kreistag Oberspreewald-Lausitz beschlossen, die Mehrheitsanteile des kommunalen Klinikums Niederlausitz an die Sana Kliniken AG zu verkaufen. Damit hat die Mehrheit der Kreistagsabgeordneten sich dafür entschieden, die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung in der Region den Profitinteressen eines privaten Klinikkonzerns aus München unterzuordnen. Die DKP Brandenburg stellt dazu fest: Gesundheitsversorgung gehört in öffentliche Hand unter demokratische Kontrolle. Dass Aktionäre der Sana Kliniken Aktiengesellschaft wie die Allianz-Versicherung und andere Finanzkonzerne zukünftig ihre Profite mit unseren Kliniken in Senftenberg und Lauchhammer sichern, ist eine Gefahr für unsere Gesundheit. (…)

Es ist ein Skandal, wie die Mehrheit des Kreistages die Privatisierung an den Menschen vorbei durchgepeitscht hat: Entschieden wurde in einer nichtöffentlichen Sitzung unter Geheimhaltung der Kaufverträge. Entschieden wurde in einer Zeit, in der durch die Verordnungen der Landesregierung im Namen des Infektionsschutzes das Versammlungsrecht in Landkreis komplett außer Kraft gesetzt ist! (…)

Die finanzielle Notlage des Klinikums ist das Ergebnis einer staatlich organisierten Umverteilung. Während sich das Vermögen der Superreichen auch in der Krise vermehrt und die Bundesregierung vor allem gegen Russland und China weiter aufrüstet, wurde der Etat für Gesundheit im Bundeshaushalt gekürzt. Die DKP fordert deshalb: Einführung einer Reichensteuer und einer einmaligen Vermögensabgabe für Millionäre! Runter mit der Rüstung! Investition der freiwerdenden Finanzmittel in Krankenhäuser der öffentlichen Hand unter Volkskontrolle!

Nach Informationen des Straßenmagazins Hinz & Kunzt sind in den Tagen seit dem Jahreswechsel bereits mindestens vier obdachlose Menschen in Hamburg verstorben. Stephanie Rose, sozialpolitische Sprecherin der Fraktion von Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft, erklärte am Donnerstag dazu:

Bereits im vergangenen Jahr sind mindestens neun Menschen auf der Straße verstorben. Das alles ist nicht hinnehmbar und wirft viele Fragen auf. Etwa die, warum Menschen es vorziehen, trotz Corona und Kälte auf der Straße zu nächtigen und nicht die städtischen Notunterkünfte aufzusuchen. Oder auch, warum nichts gegen die zunehmende Verelendung der Menschen getan wird. Als Oppositionsfraktion haben wir immer wieder Vorschläge eingebracht: die ganztägige Öffnung des Winternotprogramms, die Unterbringung von obdachlosen Menschen in Hotels und auch die Einrichtung eines Runden Tischs, um Versorgungslücken des Hamburger Hilfesystems aufzudecken. Doch alle unsere Anträge wurden in der Bürgerschaft abgelehnt. Jetzt fällt draußen Schnee, und für die kommenden Tage sind Temperaturen um den Gefrierpunkt vorhergesagt – wir können uns als reiche Stadt kein weiteres Abwarten leisten! Damit nicht noch mehr Menschen auf unseren Straßen sterben, muss der Senat noch in dieser Woche damit beginnen, erste Hotelzimmer für die Betroffenen zur Verfügung zu stellen.