Land der Skiliftbetreiber

Matthias Schrader/AP/dpa Angetreten, »Klima und Grenzen zu schützen«: Am Ende haben vor allem Unternehmen und Skiliftbetreiber von »Schwarz-Grün« in Österreich profitiert

Das Koalitionsprogramm, das ÖVP und Grüne Anfang des vergangenen Jahres präsentierten, sollte »das Beste aus beiden Welten« vereinen. In den Worten des Bundeskanzlers Sebastian Kurz: »Klima und Grenzen schützen«. Seit dem 7. Januar 2020 amtiert die derzeitige Regierung. Nach einem außergewöhnlichen Jahr, das pandemiebedingt viele (Budget-)Pläne durcheinanderbrachte, bleibt eine Bilanz, die ähnlich erwartet worden war: Die Grünen mussten bittere Pillen schlucken – und konnten kaum mit eigenen Inhalten punkten. »Die ÖVP hat sich auf ganzer Linie durchgesetzt«, kritisiert Fayad Mulla, Vorsitzender der linken Partei Wandel, auf jW-Nachfrage.

Bis zum »Ibiza-Skandal« im Mai 2019 noch Koalitionspartner der FPÖ und als Steigbügelhalter der sogenannten Neuen Rechten kritisiert, versuchte sich Kurz mit den Grünen nun als Vorreiter einer »ökosozialen Marktwirtschaft«. Die Grünen durften nach Jahrzehnten auf der Oppositionsbank auf Bundesebene erstmals mitregieren. Das Klima retten, die Wirtschaft beleben, so das Dogma. Ende Januar wurden allerdings die ersten Verdachtsfälle des neuartigen Coronavirus in Österreich bekannt.

Es sollte bis zum 11. März dauern, bis die Behörden beschlossen, den Lift- und Barbetrieb im Tiroler Wintersportort Ischgl einzustellen. Ein folgenschweres Versäumnis für Österreich. Europaweit sind rund 11.000 Infektionen auf Ischgl und die Fehleinschätzungen dortiger Entscheidungsträger zurückzuführen. Eine Expertenkommission bescheinigte den Verantwortlichen schwere Versäumnisse, das ÖVP-geführte Land Tirol beteuert nach wie vor, »alles richtig« gemacht zu haben.

Am 13. März, Auftakt eines bis heute andauernden und selbst für ÖVP-Verhältnisse außergewöhnlichen Pressekonferenzmarathons, schickte die Bundesregierung Österreich in den Shutdown. Bereits im April verzeichnete die Alpenrepublik die höchste Arbeitslosigkeit seit dem Zweiten Weltkrieg. Kurz prophezeite alsbald, »dass jeder jemanden kennt, der an Corona verstorben ist«. Das brachte ihm zwar den Vorwurf der »Panikmache« ein, insgesamt wirkte sich das Coronamanagement der Regierung zu diesem Zeitpunkt aber positiv auf ihre Beliebtheitswerte aus. Auch die Opposition sparte im Frühjahr mit Kritik.

Spätestens nach Ostern wurden die Zwischenrufe von der Oppositionsbank wieder lauter. Weil ÖVP und Grüne vieles im Eilverfahren durchpeitschten, über weite Strecken nur noch mittels Verordnungen und Erlässe regierten – und der Verfassungsgerichtshof manche davon im Nachhinein kassierte.

Nach niedrigen Infektionszahlen in den Sommermonaten wurde das Coronamanagement der Schwarz-Grünen Richtung Herbst immer mehr zum Fiasko. Früher als von Expertinnen und Experten prognostiziert, folgte bereits Mitte September die zweite Welle, am 3. November der zweite Shutdown. Zu diesem Zeitpunkt verzeichnete Österreich die höchsten Infektionszahlen weltweit, das Gesundheitssystem stand kurz vor dem Kollaps. Die »Causa Ischgl« scheint indes vergessen. Am 26. Dezember mussten Einzelhandel und Kultur erneut schließen – während Skilifte wieder öffnen durften. Dank ÖVP hätten vor allem »Skiliftbetreiber und Unternehmen das Sagen im Land«, kritisiert Wandel-Chef Mulla.

Nach einem Jahr sind die Umfragewerte für »Schwarz-Grün« nach wie vor gut. Auch wenn die Kritik der Grünen am Koalitionspartner lauter wird und zuletzt auch an die Öffentlichkeit drang. Ob »die Neoliberalen« künftig »Sendepause« haben, wie Vizekanzler Werner Kogler unlängst im ORF verkündete, bleibt indes fraglich. Über weite Strecken – von Gesundheitsminister Rudolf Anschober einmal abgesehen – standen vor allem die ÖVP-Vertreterinnen und -Vertreter im Rampenlicht. In deren Schatten reklamierten die Grünen zwar das »größte Klimabudget aller Zeiten« für sich, von einer »Trendwende« kann aber auch in Sachen Umweltpolitik nicht die Rede sein. Für viele Grüne besonders bitter: Selbst ihr Bestreben, zumindest ein paar Kinder aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria aufzunehmen, scheiterte am Widerstand der ÖVP. Ein Jahr »Schwarz-Grün«, in dem vor allem Grenzen, weniger das Klima geschützt wurde. Aus linker Sicht, so Mulla, hatte die Regierungsbeteiligung der Grünen bis dato »absolut keinen Mehrwert«.