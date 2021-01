Auge auf Abzocker geworfen

imago images/Future Image Leistung runter, Preise rauf: Die Deutsche Post AG schert sich kaum noch um ihren Versorgungsauftrag

Ein kleines bisschen Hoffnung für Briefeschreiber: Das Porto auf Postsendungen könnte infolge zweier Gerichtsentscheidungen vorerst nicht weiter steigen oder vielleicht sogar reduziert werden. Nach einer Mitteilung der Bundesnetzagentur vom Mittwoch prüft die Behörde »die Möglichkeit der Erteilung einer neuen Entgeltgenehmigung«, was am Ende wohl auf die Vorgabe einer Art Preiskorridor hinausliefe. Auf dieser Grundlage müsste die Deutsche Post die Tarife neu festlegen, wobei die Änderungen dann schon ab Herbst 2021 und nicht wie bisher geplant zum Jahresbeginn 2022 in Kraft treten würden. Noch am gleichen Tag ließ das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) verlauten, eine Regelungsanpassung vorzubereiten, um die juristisch beanstandeten Punkte »auf eine tragfähige Rechtsgrundlage zu stellen«.

Hintergrund ist ein am vergangenen Dienstag bekannt gewordener Beschluss des Verwaltungsgerichts Köln sowie ein bereits im Mai ergangenes Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, wonach die Aufschläge bei der jüngsten wie auch der vorherigen Erhöhungsrunde rechtswidrig erfolgt waren. Während sich der neueste Richterspruch auf die Entgeltgenehmigung vom 12. Dezember 2019 bezieht, ging es bei dem davor um die Steigerungen von 2016 bis 2018. Beide Gerichte befanden, dass der bei der Preisgestaltung angelegte Vergleich mit Postgesellschaften anderer europäischer Staaten nicht vom Postgesetz gedeckt gewesen sei. 2015 war die Postentgeltregulierungsverordnung vom Gesetzgeber so zugunsten der Post AG hingebogen worden, dass sich der Spielraum für Portoaufgeld mit Verweis auf die Konkurrenz im Ausland erheblich erweiterte. Mit der nächsten »Reform« im Frühjahr 2019 hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) die Profitgier des Bonner Konzerns noch weiter befeuert.

In der Folge durfte der »Gelbe Riese« schamlos an der Preisschraube drehen. Seit 2015 ist der Tarif für einen Standardbrief um fast 30 Prozent von 62 auf 80 Cent hochgeschnellt, der für eine Postkarte von 45 auf 60 Cent. Nach Berechnungen der Monopolkommission hat das Unternehmen auf diesem Wege allein in den zurückliegenden vier Jahren seine Profite um eine halbe Milliarde Euro hochgetrieben. Seine Mitbewerber sehen sich deshalb als Opfer von Wettbewerbsverzerrung: Die Post AG nutze ihre marktbeherrschende Stellung, um ihr Paketdienstgeschäft mittels des Quasibriefmonopols querzusubventionieren. Was das Gesetz eigentlich verbietet, ist mit freundlicher Unterstützung der Bundesregierung seit Jahren gang und gäbe. Wie eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag anlässlich des 2019er Preisauftriebs ergab, hatte Altmaiers Haus die im Vorfeld novellierte Entgeltordnung ohne jede Folgeabschätzung für die Renditeentwicklung der Deutschen Post durchgesetzt. Auch wollte die Bundesnetzagentur ursprünglich nicht den schließlich bewilligten Gesamtrahmen für Tarifsteigerungen von 10,6 Prozent mitgehen und der Post deutlich weniger zugestehen.

Die Auswirkungen besagter Gerichtsentscheidungen für die Verbraucher sind indes noch völlig unklar. Geklagt hatte in beiden Fällen der Bundesverband Paket und Expresslogistik (BIEK), der bis auf weiteres auch der einzige Profiteur sein wird. Der Verband muss bis zum Ergehen einer wirksamen Entgeltgenehmigung nichts für die Beförderung von Briefen durch die Deutsche Post zahlen. Für die Allgemeinheit könnten die Entgelte am ehesten bei einem unveränderten Postgesetz sinken. Der Gesetzgeber könnte das Regularium aber auch so modifizieren, dass der Konzern an den Preisen festhalten oder sie demnächst weiter hochtreiben darf. Nach allen Erfahrungen ist letzteres der wahrscheinlichste Ausgang.